Kräftige kleine Schreie dringen aus einem Patientenzimmer. Einen Gang weiter ebenfalls, nur dieses Mal sind sie von einer werdenden Mama aus einem Kreißsaal. „Die Geburt ist eine Naturgewalt“, bringt es Karla Deitenbach auf den Punkt. Einige Frauen seien leise, andere laut, alles sei legitim.

Im LKH Südweststeiermark erblickten 2025 715 Kinder das Licht der Welt. Begleitet wurden sie unter anderem von der 34-Jährigen aus Bad Gams. Für die Hebamme sind Geburten ihr Tagesgeschäft, der Kreißsaal ihr Arbeitsplatz. „Ich begleite Frauen auf dem Weg zum Mama-Sein, das ist ein Geschenk.“

1000 Geburten und Pipi in den Augen

Nach ihrer Ausbildung war die Weststeirerin zwei Jahre in Frankfurt und sechs in Dortmund tätig, bevor sie 2022 wieder zurückkehrte in ihre Heimat. Deutschland ließ sie hinter sich, die dialektfreie Aussprache ist geblieben.

Insgesamt war Deitenbach bereits bei rund 1000 Geburten dabei, abgestumpft werde man allerdings nie. Denn keine Geburt sei wie die andere. „Bei manchen Einsätzen bekomme ich nach wie vor Pipi in die Augen, weil es einfach sehr emotionale Momente sind“, verrät sie.

An die erste Geburt, bei der sie während ihrer Ausbildung dabei war, kann sie sich noch gut erinnern. Es war in Deutschlandsberg mit einer Zweitgebärenden. „Ich habe mich direkt zwischen ihre Beine gestellt, weil ich alles sehen wollte. Die Hebamme hat mich dann damals auf die Seite geschoben. Ich dachte auch, dass das Fruchtwasser in alle Richtungen spritzt. Tat es nicht, es war alles sehr entspannt.“

Wie viele Geburten bringt man in einem Dienst unter? So viele, wie da sind. Ihre Höchstanzahl war sechs in einer Nacht. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn man sieht, wie eine Familie entsteht. Das ist etwas ganz Besonderes“, erklärt sie.

Arbeitsplatz wird zum Geburtsort

Zweimal wurde ihr Arbeitsplatz für sie selbst zum Geburtsort. Mit der Statistik im Kopf, den Blick am CTG (Wehenschreiber) sowie dem Vertrauen in ihren Körper gebar sie vor acht Jahren ihre erste Tochter, zwei Jahre später die zweite. Entbunden hat beide Male die Lieblingskollegin. Direkt danach stempelte die Weststeirerin aber quasi aus. „Wenn man im Krankenhaus arbeitet, möchte man nicht unbedingt dort liegen. Es ist ja schön, wenn die Kollegen gratulieren kommen, ich war aber froh zu Hause meine Ruhe zu haben“, zeigt sie auf.

Karla Deitenbach begleitete bereits rund 1000 Geburten © KLZ / Barbara Kahr

Das Mama-Sein hat sie auch in ihrem Beruf verändert. Sie habe seither etwas mehr Verständnis für Frauen, die sich schwer drehen. Früher dachte sie, „dass das ganz schön lange dauert.“ Mit einem Bündel Glück – inklusive zweiter Wirbelsäule im Bauch – sei das aber keine leichte Sache.

Tag der Arbeit für Levi und seine Mama

52 Zentimeter groß und 3450 Gramm schwer ist übrigens das Glück in Zimmer 51. Levi machte am 1. Mai Jasmin Pauser aus Bärnbach zur Dreifach-Mama. „Den Tag der Arbeit haben wir beide gehabt“, witzelt Pauser während sie ihren dritten Sohn in Händen hält. „Ab dem Moment im Kreißsaal, als er auf mir oben gelegen ist und ich mich etwas gefangen hatte, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt sind wir komplett“, berichtet die 31-Jährige.

Auf der Gynäkologie und Gebärambulanz im LKH Südweststeiermark in Deutschlandsberg kamen im vergangenen Jahr 715 Kinder zur Welt. © KLZ / Barbara Kahr

An diesem Tag verlässt sie mit Levi das Spital, die großen Brüder Liam und Theo warten schon. An den Moment, als sie das erste Mal Mama geworden ist, kann sich Pauser noch genau erinnern. „Ich habe vor lauter Freude nur geweint. Es ist eine Liebe, die man vorher nicht vermisst hat, aber wenn sie da ist, kann man sie gar nicht wegdenken. Beim zweiten Sohn wurde sie größer und jetzt ist sie dreimal so groß“, erklärt sie, während zwei kleine Augen sie genau beobachten.