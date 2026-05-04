Montagfrüh wurde die Polizei in Villach zu einer Wohnung gerufen. Eine 24-Jährige gab an, ihr Freund lasse sie nicht gehen, nachdem sie sich trennen wollte. Die Beamten stellten fest, dass es bereits am Vorabend zu einem heftigen Streit mit gegenseitigen Tätlichkeiten zwischen den beiden gekommen war. Die Frau steht im Verdacht, ihren Partner mit einem Messer verletzt zu haben.

Betretungsverbot

Da es sich nicht um den ersten Vorfall dieser Art handelte, wurde die 24-Jährige mit auf die Polizeiinspektion genommen und dort einvernommen. Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt, ein Alkotest ergab eine leichte Alkoholisierung. Gegen sie wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot verhängt.