Dreister geht es kaum: Am helllichten Tag stiegen unbekannte Täter am Montag in eine Erdgeschosswohnung in Klagenfurt ein. Sie brachen am Vormittag gegen 10 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Balkontüre im Parterre auf. Womit sie nicht gerechnet hatten: Der 71-jährige Bewohner war zu Hause. Als er die Einbrecher entdeckte, flüchteten diese. Laut Polizei konnte der Mann wahrnehmen, dass es sich um zwei Täter handelte.

Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei leitete eine kurzfristige örtliche Fahndung ein. Diese wurde jedoch erfolglos abgebrochen.