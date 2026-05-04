Bühne frei für die besten Tropfen des Landes

Am 28. Mai 2026 haben Sie bei der Landessiegerpräsentation die Gelegenheit, die Finalisten und Sieger aus 18 Sortengruppen kennenzulernen.

Die Steirische Landesweinbewertung gehört zu den bedeutendsten Qualitäts-Checks des Landes und zeigt Jahr für Jahr, wie viel Können, Leidenschaft und Präzision in den Weinen der Region steckt. Eine fachkundige Jury verkostet anonym und nach strengen Kriterien, damit nur eines zählt: die Qualität im Glas. Bereits zum 79. Mal organisiert das Weinbaureferat der Landwirtschaftskammer Steiermark diesen traditionsreichsten Weinwettbewerb des Landes – ein echtes Gütesiegel mit Geschichte. Für Sie bedeutet das: verlässliche Orientierung beim Weinkauf und die Sicherheit, zu den besten Tropfen der Steiermark zu greifen. Prämiert werden nur jene Weine, die mit Charakter, Herkunft und handwerklicher Perfektion überzeugen.