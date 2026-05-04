Rund um die anstehenden Budgetverhandlungen für den Landeshaushalt 2027 gehen die Wogen weiter hoch. Dass Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) ohne Absprache mit dem blauen Koalitionspartner drei Experten beauftragt hat, um Reform- und Sparpotenziale auszuloten, hat ja die FPÖ von Landeshauptmann Mario Kunasek abwärts verärgert.

Nun nehmen die Grünen den Koalitionszwist zum Anlass, um eine „Aussprache über aktuelle Fragen“ im Finanzausschuss zu verlangen. Sowohl Ehrenhöfer als auch Kunasek sollen geladen werden. „Was wir derzeit erleben, ist kein planvolles Vorgehen, sondern ein politisches Gerangel auf offener Bühne. Die einen holen Experten, die anderen distanzieren sich – und am Ende bleibt völlig unklar, wohin die Reise für unser Bundesland geht“, sagt Grünen-Budgetsprecher Lambert Schönleitner. Es brauche endlich transparente Informationen an Landtag und Bevölkerung darüber, wie es budgetär weitergehe.

Kritik kommt aber auch von der KPÖ, die fragt, warum man – gerade beim Kostenblock Gesundheit und Pflege – nicht auf die „bestehende öffentliche Expertise des EPIG“, also des Entwicklungs- und Planungsinstituts für Gesundheit setzt, statt mit dem Gesundheitsökonomen Christian Köck einen „altbekannten“, umstrittenen Berater zu engagieren. Dieser sei schon einmal vom Land als Berater an Bord geholt worden, damals seien Millionen an öffentlichen Geldern versickert, sagt Kommunisten-Chef Alexander Melinz. Auch, dass Köck Geschäftsführer und Privatinvestor gewinnorientierter Privatkliniken im Einflussbereich von Hans-Peter Haselsteiner und der Strabag sei, ist Melinz ein Dorn im Auge.

Um „Licht in diese Verstrickungen zu bringen“, plant die KPÖ eine Dringliche Anfrage an Landesrat Ehrenhöfer. So solle etwa geklärt werden, warum er einen eigenen Gesundheitsexperten braucht, wo doch der Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) in der eigenen Fraktion über ausreichend Expertise verfügen sollte.