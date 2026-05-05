Mit einem vielseitigen Festprogramm wartet das Lipizzanergestüt am Samstag, 9. Mai 2026, beim Frühlingsfest auf, verrät Tourismusleiterin Andrea Wagner. „Unser Anspruch ist es, das ganze Potenzial unseres Gestüts zu präsentieren“, sagt sie. Deshalb warten auf die Besucherinnen und Besucher unter anderem Begegnungen mit den Lipizzanerstuten und ihren Fohlen, Kutschenfahrten, eine Vorstellung der Lipizzaner im Sport sowie mehrere Führungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch das Gestüt. Auch ein Kinderprogramm und kulinarische Spezialitäten wird es geben. Und weil das Gestüt sich in seiner Gesamtheit zeigen will, werden auch Führungen durch die barocken Prunkräume und die Geschirrkammer angeboten. „Es wird für jeden etwas dabei sein“, verspricht Wagner. Verschiedene Aussteller und das frisch renovierte Café-Restaurant verköstigen die Besucher.

Auch das Schloss ist einen Besuch wert © KLZ / Robert Preis

Ab 9:30 Uhr geht es los. Der Eintritt kostet für Erwachsene 37 Euro und für Senioren und Seniorinnen 34 Euro. Für Kinder gibt es, je nach Alter, verschiedene Ermäßigungen. Tickets sind auf der Gestüts-Homepage erhältlich.