Bereits zum siebten Mal organisierten die Mitglieder der Dance Company Krieglach den Tanz um den steirischen Panther in der Kategorie Gardetanz im Veranstaltungszentrum der Gemeinde Krieglach. In der vollbesetzten Halle traten 15 Garden aus der Steiermark in verschiedenen Altersgruppen an. Sie präsentierten ihre Gardetänze und stellten sich der hochkarätigen Jury, bestehend aus den Schlagersängerinnen Natalie Holzner und Adriana sowie „Mr. Austria 2024“, Christopher Dengg.

Den Beginn machten die Jüngsten in der Kategorie „Mini Garde“. Die vier- bis sechsjährigen Tänzerinnen begeisterten das Publikum. Aus Ligister Sicht stieg die Spannung in der Kategorie „Jugend Garde“. Konzentriert, diszipliniert und bestens vorbereitet von Trainerin Julia Kohlbacher, zeigten die jungen Damen eine perfekte Bühnenshow und wurden in der starken Gruppe mit dem hervorragenden vierten Platz belohnt. Nach einem sensationellen Showtanz außer Konkurrenz sorgten die Mitglieder der Faschingsrunde Ligist mit ihrem tollen Auftritt für starken Applaus bei den zahlreichen Besuchern.

Sensationelle Erfolge

Höhepunkt der Veranstaltung war wie jedes Jahr die Kategorie „Erwachsenen- und Prinzengarde“ mit professionellen Auftritten und Showelementen. Und dieses Jahr überzeugten Hanna Zoisl, Jasmin Rieger, Estela Schober, Katja Andrich, Anna Krapfenbauer, Nicole Schriebl, Sophie Huber und Johanna Kürzl mit Choreografie, Perfektion und Gesamteindruck die Jury und holten sich verdient den Sieg 2026 im Tanzbewerb um den steirischen Panther in Krieglach. Verantwortlich für die perfekte Vorbereitung war natürlich wieder Trainerin Julia Kohlbacher.

„Wir sind eine große Familie“

Mit diesen sensationellen Erfolgen der Jugend und der Prinzengarde bewies die Faschingsrunde Ligist wie schon die letzten Jahrzehnten eindrucksvoll ihre harte und konsequente Arbeit aller Mitglieder des Vereines vor und hinter den Kulissen. Der Leitspruch der Ligister Faschingsrunde heißt nicht umsonst „Wir sind eine große Familie!“ Bei der Heimfahrt mit Fahrer und Chef Willi Pölzl wurde der Bus kurzfristig zur Partylocation umgewandelt und alle Gardemädchen, Eltern und Fans sangen, schunkelten und feierten den großartigen Erfolg.