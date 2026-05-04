Die faszinierende Welt der Heilpflanzen – von der Antike bis in die Gegenwart: Mit der feierlichen Eröffnung am 17. Mai startet im Rahmen von „BLOOM“ eine besondere Jahresausstellung, die traditionelles Wissen neu erlebbar macht. In früheren Jahrhunderten war medizinische Versorgung auf dem Land oft schwer erreichbar. Selbsthilfe wurde zur Notwendigkeit. Über Generationen hinweg entwickelte sich so ein umfassendes volksmedizinisches Wissen, das auf der Kraft der Natur basierte. Heilpflanzen spielten dabei eine zentrale Rolle – als Hausmittel, als Schutz und als Teil des täglichen Lebens.

Die Ausstellung zeichnet diese Entwicklung eindrucksvoll nach: von den Ursprüngen in der Antike über die bedeutende Rolle der Klostergärten im Mittelalter bis hin zur Volksmedizin und ihrer Wirkung bis heute. Am Eröffnungstag erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm: Rund 25 Stationen widmen sich der vielfältigen Verwendung von Kräutern sowie traditionellem Handwerk. Kostenlose Führungen um 11 Uhr und 14 Uhr. Mehr Infos unter: freilichtmuseum.at