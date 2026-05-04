Bilderbuchwetter, fast schon ein wenig kitschig, war der perfekte Begleiter für einen perfekten Tag, auf den die Paddler und die Organisatorinnen und Organisatoren der Arge Mur-Challenge hingefiebert haben: das Muraufwecken am 1. Mai 2026. Diese beliebte Klimaschutzveranstaltung lockte auch heuer wieder viele Wassersport- und Naturfreunde zur idyllischen Murinsel in Großlobming, wo man nach der langen Winterpause beim Anblick des klaren Badeteiches, inmitten des gut frequentierten Campingplatzes, endlich wieder fachsimpeln und von aufregenden Paddelfahrten auf der Mur träumen konnte.

Einzigartiger Lebensraum

Die Mur stand im Blickpunkt der Veranstaltung. So unterstrichen Initiator Hans Köstner und Landtagsabgeordneter Thomas Mayer in ihren Reden die Bedeutung des steirischen Wasserlaufs als sportliche und kulturelle Lebensader der Region und griffen das poetische Credo der Initiatoren der Arge auf: Mit Liebe zur Natur und zur Heimat sollen die Perlen der Mur zu einem besonderen Schmuckstück vereint werden, um so die Einzigartigkeit dieses Lebensraumes für alle Generationen spürbar zu machen.

Historische VW-Schwimmwägen konnten „erfahren“ werden

Bevor dann die Mur von den regionalen Paddelvereinen und Wassersportenthusiasten bis nach Leoben befahren, erkundet und im Sinne des Klimaschutzes vom Unrat gereinigt wurde, gab es noch ein besonderes Schmankerl zu bestaunen und auszuprobieren: Zwei historische VW-Schwimmwagen und ihre stolzen Besitzer luden zur Erkundung der Umgebung zu Lande und zu Wasser ein, was sowohl für Mitfahrende als auch Zuschauer ein Erlebnis war. Nach einem perfekten Saisonauftakt blickt man nun mit großer Vorfreude auf das Paddel-Highlight 2026, dem 45 Kilometer langen Mur-Marathon von Großlobming nach Leoben, den österreichischen Kanumeisterschaften und dem Raft- und SUP-Fun-Marathon von St. Michael nach Leoben am 26. September.