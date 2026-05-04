Seit dem Wochenende proben die Künstler in der Wiener Stadthalle, wobei ORF und EBU noch wenige Fotos freigeben, um nicht zu viel von den Inszenierungen vor den Live-Shows zu verraten. Dadurch hat sich bei den Wettquoten auch noch wenig geändert; der lustige Grieche Akylas im Tigerkatzen-Kostüm hat sich allerdings nach vorne gesungen. Mit 29 Prozent Siegesschancen liegt bei den Buchmachern Finnland (viel Feuer bei „Liekinheitin“, übersetzt „Flammenwerfer“) nach wie vor auf Platz eins, gefolgt eben von Griechenland (16 Prozent), Dänemark (zehn Prozent) und Australien (neun Prozent).

Mehr als nur Spaß-Pop: Akylos aus Griechenland. Er thematisiert u. a. den Überkonsum © EBU

Auf den Plätzen fünf und sechs werden Frankreich und Israel gesehen. Österreichs Cosmó hat etwas aufgeholt – zumindest wird kein Null-Punkte-Schicksal wie bei den Makemakes 2015 prognostiziert. Auf der Fahnenstange wehen hinter Rot-weiß-rot nämlich noch die Flaggen Portugals, Estlands, San Marinos, Montenegros und Aserbaidschans. Auffällig ist Litauen, wirkt Sänger Lion Ceccah doch wie ein Roboter und singt – wie übrigens auch Israeli Noam Bettan und der Moldawier Satoshi – in mehreren Sprachen.

Streng bewacht: Israels Noam Bettan mit seinen fünf Tänzerinnen © Corinne Cumming

Währenddessen hat der ORF die Gästeliste verlängert, da ja mit ehemaligen Teilnehmern 70 Jahre ESC gefeiert werden soll. So treten beim Finale vor der Punktevergabe u. a. der Norweger Alexander Rybak, die Ukrainerin Ruslana, Erika Vikman sowie Lordi aus Finnland, die Malteserin Miriana Conte und der Deutsche Max Mutzke auf. Seltsam, dass man kaum heimische Künstler berücksichtigt hat.

Wie ein Roboter: Lion Ceccah aus Litauen bei der Probe © Corinne Cumming

Eine Ikone eröffnet das erste Halbfinale am 12. Mai: Vicky Leandros trat 1967 für Luxemburg an – also bei der ersten Ausgabe in Wien, die damals in der Hofburg über die Bühne gegangen ist. Ihr damaliges Chanson „L‘amour est bleu“, mit dem sie Platz vier erreichte, wird sie in einem neuen Arrangement präsentieren. Fünf Jahre später gewann Leandros schließlich für Luxemburg („Après toi“). „Ich war ein Teenager, als ich das erste Mal beim Grand Prix antrat. ,L‘amour est bleu‘ hat mir großes Glück gebracht und viele Türen geöffnet. Es war der Beginn meiner internationalen Karriere“, erklärt die in Hamburg lebende Griechin.

Jetzt noch schnell in die Finnen investieren, bringt übrigens keinen Geldregen: Setzt man aktuell einen Euro auf ihren Sieg, erhält man bei keinem der aggregierten 15 Wettanbieter mehr als drei Euro.

Vicky Leandros eröffnet die erste Live-Show am 12. Mai © Wolfgang Wilde/ORF