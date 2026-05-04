Die Freude ist groß beim Garten-Hotel Ochensberger aus St. Ruprecht an der Raab. Abermals wurde es von „Tagen in Österreich“, einer Bewertungsplattform, zum besten Seminarhotel Österreichs gewählt. In die Bewertung fließt das Feedback von Auftraggebern, Trainern und Seminarveranstaltern ein. Die Gesamtzufriedenheit der Bewertung lag bei 99,83 Prozent. Astrid und Peter Ochensberger nahmen dankbar den „Goldenen Flipchart“ entgegen.

„Dieser Preis gebührt unserem fantastischen Team, das tagtäglich großartige Leistungen vollbringt“, so die Gastgeber. „Es sind diese positiven Feedbacks, die uns immer wieder zu besonderen Leistungen anspornen.“