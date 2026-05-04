Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank werden erneut Eltern. Das gab die werdende Mutter am heutigen Montag auf Instagram bekannt, nachdem am Wochenende bereits erste Fotos für Spekulationen gesorgt hatten. Sie zeigten die 36-Jährige beim Mittagessen in London mit ihrer Schwester Prinzessin Beatrice – und ihren wachsenden Babybauch.

Auf Social Media veröffentlichte Eugenie nun ein Foto, auf dem ihre beiden älteren Söhne gemeinsam auf ein Ultraschallbild blicken. „Baby Brooksbank due in 2026“, schrieb sie dazu.

Kommt im Sommer zur Welt

Das offizielle Statement des Buckingham Palasts teilte auch die „Daily Mail“-Journalistin Rebecca English online. Darin heißt es: „Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Eugenie und Herr Jack Brooksbank freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten, das im Sommer zur Welt kommen soll.“

Brüder August (5) und Ernest (2) würden sich ebenfalls sehr darauf freuen, ein weiteres Geschwisterchen willkommen zu heißen. Sowie „Seine Majestät der König“, der informiert worden wäre und „hocherfreut“ über die Nachricht sei.

Vater mit Epstein verwickelt

Die freudige Nachricht kommt inmitten des Epstein-Skandals, in den Eugenies Vater Andrew Mountbatten-Windsor (66), verwickelt ist. Er steht seit einigen Jahren wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter (†66) unter Verdacht auf gröberes Fehlverhalten. Er soll in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter Informationen an den 2019 in Haft gestorbenen US-Finanzier weitergereicht haben. In der Folge musste er seine royalen Pflichten und Ehrenämter niederlegen. König Charles III. (77) entzog ihm die Titel.

Die Mutter der Prinzessinnen, die lange von Andrew geschiedene Sarah Ferguson (66), pflegte ebenfalls eine Freundschaft zu Epstein. Wie aus den vom US-Justizministerium veröffentlichten Akten hervorgeht, dürften beide Bekanntschaft mit dem Sexualstraftäter gemacht haben. Sie ist seit Monaten von der Bildfläche verschwunden, soll Insidern zufolge ständig ihren Aufenthaltsort ändern und wie eine „Flüchtige“ leben. Ob in der Schweiz, in den USA, Australien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten - gemunkelt wird viel.