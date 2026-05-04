Nach der Premiere im Vorjahr wurde in Obdach nun die zweite „Mai Gaude“ begangen. Mit viel Einsatz haben die Gewerbebetriebe ein buntes, interessantes Programm zusammengestellt: Kinderschminken, Bobbycar-Rennen, eine Hüpfburg, einen Sandspielhaufen und eine Modenschau. Zudem gab es Gebasteltes aus den Schulen sowie Süßes von den Ministranten.

Erstmals dargeboten wurden die Tanzvorführungen der Zirbenline-Dancerinnen, wofür Hannelore Berdev verantwortlich zeichnete, die auch für das wöchentliche Training mit den Tänzerinnen übernimmt. Von den „G’wandmachern“ wurde an die Tänzerinnen eine eigens für sie designte Jacke übergeben.