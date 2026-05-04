Der Jackpot im heimischen Lotto wächst und wächst: Auch bei der Ziehung am Sonntag gab es keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“, sodass es am Mittwoch um einen Siebenfach-Jackpot gehen wird, der erste in diesem Jahr und erst der achte in der Lotto-Geschichte. Auf den und die Sieger wartet ein ordentlicher Gewinn: Es wird um rund 8,5 Millionen Euro gehen, die Österreichischen Lotterien rechnen mit etwa 6,7 Millionen Tipps. Annahmeschluss am Mittwoch um 18.30 Uhr.

Laut Österreichischer Lotterien GmbH werden mit diesen 6,7 Millionen Tipps etwas mehr als die Hälfte aller möglichen Tipp-Kombinationen gespielt werden. Die Chance auf einen Sechser ist zwar ein bisschen höher, jene auf den ersten Achtfach-Jackpot jedoch lebt durchaus, heißt es in einer Aussendung.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es am Sonntag einen Solo-Gewinn mit knapp über 147.000 Euro, der in Wien mit dem System 0/07 getippt wurde. Dieses System war noch für einen Fünfer und fünf Vierer mit Zusatzzahl und damit für einen Extra-Gewinn von etwas über 2300 Euro verantwortlich.

Sechser in Kärnten

Einen Solo-Gewinn gab es auch bei LottoPlus. Der einzige Sechser der Runde wurde mit dem zweiten von zwei Tipps auf einem Normalschein in Kärnten erzielt und brachte einen Gewinn von mehr als 311.000 Euro. Beim LottoPlus-Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um 500.000 Euro.

Kein Joker-Sechser

Beim Joker schließlich gab es am Sonntag keinen Wettschein mit der richtigen Ziffernkombination, sodass am Mittwoch ein Jackpot zur Ausspielung gelangt. Dabei wird es um rund 500.000 Euro gehen.