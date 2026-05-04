Der schönste Moment im Leben einer Mutter ist die Geburt des eigenen Kindes. Und als Hebamme darf man diesen kostbarsten aller Momente immer und immer wieder erleben. Als Würdigung und Anerkennung ihrer Arbeit zählt der 5. Mai international als Welthebammentag. Und mit diesem Tag als Anlass wird es Zeit, eine Hebamme aus dem Bezirk vorzustellen, die täglich Großartiges leistet: Simone Prüß.

Bei Prüß stellte sich bereits in jungen Jahren heraus, dass sie diesen Lebensweg einschlagen möchte. „Die Entwicklung der Kinder hat mich schon immer fasziniert“, erklärt die 35-Jährige. Daher entschloss sie sich, die Ausbildung zur Elementarpädagogin zu machen. Was anschließend passierte, kann man wohl nur Schicksal nennen. „Ich war damals eine der wenigen, die in Klagenfurt an der Fachhochschule für die neue Hebammenausbildung aufgenommen wurden“, erzählt die Feldkirchnerin mit einem Funkeln in den Augen. Mittlerweile ist es 13 Jahre her, seit sie ihre Ausbildung abschloss.

Prüß war in mehreren Krankenhäusern tätig, ehe sie als selbstständige Hebamme begann © Hebamme Bauchgefühl | Simone Prüß

Inspiration für den Beruf fand Prüß übrigens auch in ihrer Familienhistorie. „Meine Uroma war Hebamme. Ich habe mich dann einmal damit befasst, was sie da eigentlich gemacht hat und bin so immer mehr auf den Beruf aufmerksam geworden.“ Dabei faszinierte sie besonders, dass keine Schwangerschaft der anderen gleicht. „Jede Frau ist einzigartig. Jede Geburtengeschichte ist einzigartig.“ Prüß weiß aber auch, wie man Schwangere in den etwas intensiveren Phasen richtig umsorgen muss. „Ich bin selbst immer wieder überrascht, was der Frauenkörper leisten kann – wie Frauen über sich selbst hinauswachsen und zu Löwinnen werden.“

Berufliche Erfahrungen durfte Prüß in Kliniken in Österreich und Deutschland sammeln. Nach ihrem Studium war sie in der Frauenklinik der Universitätsklinik Graz tätig, anschließend von 2014 bis 2024 im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St. Veit. Vor einigen Jahren machte sie sich als „Hebamme Bauchgefühl“ selbstständig. Konkret begleitet Prüß Frauen vom Kinderwunsch bis zum Wochenbett. Das bedeutet, sie stärkt werdende Mütter in unterschiedlichen Lebensphasen. „Der Kompetenzbereich geht dabei weit über die Geburt hinaus.“

Mehr Begleitung

Einen fixen Alltag hat die Hebamme nicht – so wie sie von den Familien gebraucht wird, ist sie zur Stelle. Das heurige Motto des Welthebammentags lautet: „Eine Million Hebammen mehr“. Zwar genießen laut Prüß in Österreich genug Hebammen eine gute Ausbildung, jedoch sei das Feld sehr groß. „Hebammen sind oft zu wenig in der Schwangerschaftsvorsorge verankert. Ich wünsche mir eine kontinuierliche Begleitung.“

Häufig würden Frauen erst beim zweiten Kind richtig wissen, wie gut sie durch eine Hebamme versorgt werden. „Es ist dann sehr berührend zu spüren, dass das, was man tut, gut ankommt.“ Prüß begleitete bereits mehrere hundert Geburten und momentan rund 40 Familien pro Jahr. Bis 2020 durfte sie zudem als Redakteurin die österreichische Hebammenzeitung mitgestalten. Seit 2020 gibt sie ihr Wissen zudem als nebenberuflich Lehrende an der Fachhochschule Kärnten weiter.