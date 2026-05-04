Komfort trifft Stil: Ihr 20-Euro-Vorteil bei ECCO

Schon gesehen? Als Club-Mitglied der Kleinen Zeitung erhalten Sie exklusiv einen 20-Euro-Gutschein von ECCO, der auf Ihrer Zeitung vom 5. Mai aufgeklebt ist. Lösen Sie Ihren Gutschein im ECCO-Store in Klagenfurt ein und stimmen Sie sich mit Komfort, Stil und Design perfekt auf die kommende Saison ein.

Seit über 60 Jahren entwickelt ECCO seine Designs mit Fachwissen, Tradition, bestem Leder und innovativer Komforttechnologie stetig weiter. Die skandinavische Marke bringt Sie sicher, zeitlos und komfortabel durch die Jahreszeiten. Und auch in puncto Nachhaltigkeit überzeugt ECCO. Als einziger großer Schuhhersteller besitzt das Unternehmen die komplette Wertschöpfungskette in eigener Verantwortung und gestaltet den gesamten Produktionsprozess so nachhaltig wie möglich. Entdecken Sie die neuesten Styles für den kommenden Sommer direkt vor Ort im ECCO-Store Klagenfurt und überzeugen Sie sich selbst! Das herzliche Team berät Sie individuell und kompetent vor Ort.

Gutschein direkt über Ihr Smartphone einlösen:

Sie können Kleine Zeitung-Club-Gutscheine auch ganz bequem über Ihr Smartphone einlösen. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Button und Sie gelangen direkt zu Ihrem Gutschein. Bitte folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie erst auf „Jetzt einlösen“, wenn Sie sich an der Kassa befinden und die Ermäßigung nutzen möchten.

So haben Sie Ihre Kleine Zeitung-Club-Gutscheine immer mit dabei. Um diese Funktion nutzen zu können, ist eine kostenlose Registrierung auf kleinezeitung.at erforderlich, inklusive Hinterlegung Ihrer Kundennummer im Account.