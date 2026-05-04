Brände sind eigentlich das tägliche Geschäft, diesmal waren die Feuerwehrleute der Grazer Berufsfeuerwehr aber in tierischer Sache gefordert: Im Bezirk Gries musste eine Katze gerettet werden. Sie steckte in einem Kanalrohr fest. Das Schwierige: Um zum Rohr zu kommen, musste zunächst der Asphalt aufgeschnitten werden.

Über eine Stunde haben die Feuerwehrleute am langen Wochenende vergangenen Freitag in einem Mehrparteienhaus in der Griesgasse gearbeitet, um den „kleinen Abenteurer“ aus dem Rohr zu befreien. Nachdem der Asphalt durchschnitten und das Kanalrohr geöffnet war, konnte die Katze wohlbehalten herausgeholt werden.

Der Stubentiger wurde in das Landestierheim in der Grabenstraße gebracht und wird dort versorgt.