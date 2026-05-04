Der Videospiele-Händler Gamestop will die Online-Handelsplattform Ebay übernehmen und bietet dafür 56 Milliarden Dollar (47,7 Milliarden Euro) in Form von Bargeld und Aktien. Gamestop-Chef Ryan Cohen will mit Ebay laut „Wall Street Journal“ einen Konkurrenten für Amazon aufbauen.

Am Sonntag gab Gamestop ein Gebot von 125 US-Dollar pro Aktie bekannt. Das entspreche einem Aufpreis von 20 Prozent auf den Schlusskurs von Freitag. Im nachbörslichen Handel war der Kurs dann bereits auf gut 116 Dollar geklettert, nachdem das „Wall Street Journal“ von Cohens Plänen für ein Gebot berichtet hatte. Gamestop hält bereits fünf Prozent Anteil an Ebay.

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Vorher Haustier-Artikel, jetzt Sammelkarten

Bevor er die Gamestop-Chefetage übernahm, hat Cohen den auf Haustier-Artikel spezialisierten Online-Händler Chewy geführt. Gamestop baute er um, er ließ viele Geschäfte schließen und setzte stattdessen auf das Geschäft etwa mit Sammelkarten und Retro-Konsolenspielen.

Ebay nutzt KI

Ebay konzentriert sich zunehmend auf Kategorien wie Sammelartikel, Autoteile und gebrauchte Modeartikel. Firmenchef Jamie Iannone setzt auf Künstliche Intelligenz, um Nutzern das Einkaufen auf der Plattform zu erleichtern.