Die Bilder waren verheerend. Ein Wohnhaus in Mitterberg-St. Martin wurde am Freitagabend zum Opfer der Flammen. Der 59-jährige Hausbesitzer, der versuchte das Feuer zu löschen, sowie sein 14-jähriger Sohn wurden verletzt. Der Mann wurde ins LKH-Rottenmann-Bad Aussee gebracht, während der Teenager von einem Arzt wegen Atembeschwerden erstversorgt wurde.

Die Polizei teilt nun erste Ermittlungsergebnisse mit. Demnach soll das Feuer im Bereich des Carports des Hauses ausgebrochen sein. Dort soll zum Zeitpunkt des Brandes ein 30 Jahre altes Motorrad gestartet worden sein. Das Fahrzeug wurde daraufhin nicht beaufsichtigt.

Hoher Schaden

Die Einsatzkräfte können zwar aufgrund des verheerenden Schadens nicht mit Sicherheit die Brandursache ermitteln, der Verdacht liegt jedoch nahe, dass das Motorrad eine wesentliche Rolle dabei gespielt haben dürfte.

Das Feuer breitete sich in der Folge auf das ganze Haus aus und sorgte für einen massiven Schaden. Sowohl das Motorrad als auch zwei E-Fahrräder, die zum Zeitpunkt des Brandes im Carport waren, aber nicht angesteckt waren, wurden vollständig zerstört.

Auch am Haus entstand ein Großschaden und ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Im Einsatz standen insgesamt sieben Freiwillige Feuerwehren mit rund 100 Kräften. Um 3 Uhr Früh wurde die Polizei informiert, dass der Brand vollständig gelöscht werden konnte.