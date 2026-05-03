Am Ende war es zu wenig. Die 30-Grad-Marke in der Steiermark wurde am Sonntag noch nicht geknackt. Dabei war es letztlich denkbar knapp. In Hall/ Admont kletterten die Temperaturen auf 27,3 Grad, in Aigen und Bad Aussee kam man auf 26,8 Grad. In Moosland, wo im Mai 2008 mit 34,1 Grad der bisher heißeste Maitag in der Geschichte der Steiermark gemessen wurde, wurden dieses Mal 26,5 Grad gemessen.

Klar ist: Die sommerlichen Temperaturen sind gekommen, um zu bleiben. Die Meteorologen von GeoSphere Austria prognostizieren demnach für Montag Höchstwerte zwischen 24 und 28 Grad. In den Bergen können einige Quellwolken entstehen – Regen bleibt aber vorerst aus.

Regen frühestens gegen Wochenmitte

Am Dienstag wechseln sich Wolken und Sonnenschein ab. Die Schauerneigung ist im Nordwesten leicht erhöht, wo auch am Mittwochnachmittag einige gewittrige Schauer durchziehen können. Im Südosten des Landes dürfte es jedoch bei Temperaturen um die 25 Grad weiterhin trocken bleiben.

Die Trockenheit in weiten Teilen des Landes zieht sich demnach weiter. Nur vier Mal seit Messbeginn 1858 war ein April trockener. Und ausgiebiger Regen ist für die nächste Zeit nicht in Sicht. Der fehlende Niederschlag sorgt dabei für Probleme. Nicht nur die Waldbrandgefahr bleibt demnach hoch, sondern auch die Belastung für heimische Landwirte.

Trockenheit bleibt ein Thema

In der Obersteiermark erwarten Bäuerinnen und Bauern demnach bereits massive Einbußen bei Getreide und Feldfrüchten. Martin Siebenhofer, Landwirtschaftskammerobmann aus Murau, sagte zuletzt gegenüber der Kleinen Zeitung: „Fehlt der Regen, können die Bäume nicht anwurzeln. Ich selbst habe heuer gar nicht aufgeforstet, weil ich gar keine Chance gesehen habe“. Ein Landwirt aus dem Murtal ergänzt: „Hunderte junge Bäume können wir wegschmeißen“.

Zumindest am Donnerstag soll der Regen in die Obersteiermark jedenfalls zurückkehren. Eine schwache Kaltfront bringt kurzfristig Niederschlag, danach soll wieder die Sonne scheinen. Im Rest des Landes bleibt es niederschlagsfrei.