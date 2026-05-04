Der Fall sucht in der Steiermark seinesgleichen. Einzelne Hundeabnahmen wegen schlechter Haltungsbedingungen gibt es immer wieder, aber dass einer Züchterin so viele Hunde gleichzeitig abgenommen werden, gab es laut Katharina Gründl von der Arche Noah in der Steiermark vorher noch nie. Jedenfalls über 70 Shar Peis waren laut Tierschützern betroffen. Aber: Mehrere Hunde befinden sich nach wie vor in der Obhut der Züchterin.

Die zuständige Bezirkshauptmannschaft bestätigte die umfassende Abnahme gegenüber der Kronen Zeitung, verwies gleichzeitig aber auch auf laufende Verfahren. Die Abnahmen fanden laut Gründl bereits Ende Feburar beziehungsweise Mitte März statt. „Wir wurden von der Behörde und vom Land Steiermark angefordert. Wir sind dann auch gleich zu zwanzigst hingefahren, weil es geheißen hat, dass es eine riesige Anzahl an Hunden ist“, erinnert sich Gründl. Ihr Schilderungen von dem Einsatz vor Ort: Hunde in kleinen Boxen oder auf viel zu kleinem Raum, eng an eng gedrängt.

Herausforderung der Unterbringung für Tierheime

73 Hunde wurden laut Gründl direkt beim ersten Mal mitgenommen. 16 Mutterhündinnen, ein Rüde und der Rest Welpen. Für das Team der Arche Noah eine große Herausforderung. „Die letzten zwei Monate waren für uns der Hammer“, erzählt Gründl. Auch in anderen steirischen Tierheimen, etwa im Landestierheim Graz, sind Hunde aus der Abnahme untergebracht.

Tierpfleger nur zum Baden und für Medikamente abgestellt

Vor allem die vielen Welpen wollen extra umsorgt werden. „Wir haben einen Tierpfleger gehabt, der hat sich tagtäglich nur um das Baden und die Medikamente der Shar Peis gekümmert“, erzählt Gründl. Und auch Spaziergänge mit so vielen Hunden wollen organisiert werden.

Aktuell sind noch 63 Shar Peis in der Arche Noah untergebracht. Die Hunde aus der ersten Abnahme dürfen laut Gründl bereits vergeben werden. Bei jenen aus der zweiten Abnahme läuft die behördliche Frist noch.

Gerade um die Vergabe der Welpen macht sich Gründl jedenfalls keine Sorgen. Wenn die Arche Noah Welpen hat, häufen sich die Anfragen, hunderte Anrufe und E-Mails gehen dann ein. Die große Herausforderung: auszusuchen, wer wirklich geeignet ist. Denn Shar Peis sind keine einfache Hunderasse. „Man muss sich bewusst sein, dass gesundheitlich immer etwas sein kann, bei den Augen, den Ohren, bei der Haut“, sagt Gründl.

Betroffene Hundezüchterin lässt über ihren Anwalt die Vorwürfe zurückweisen

Die Hundezüchterin selbst weist die Vorwürfe zurück. „Zu dem Zeitpunkt, als die Behörde aufgeschlagen ist, waren die Tiere tatsächlich in Quarantäne. Das hat die Behörde aber ignoriert und angenommen, dass die Tiere immer so gehalten würden und dass das nicht tierschutzkonform wäre“, sagt ihr Anwalt Philipp Slemr zur Kleinen Zeitung.

Die Quarantänestation wurde laut Slemr allerdings kurze Zeit vorher von einer Amtstierärztin besichtigt und für in Ordnung befunden. Daher wehre man sich im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten auch gegen die Abnahme. Ins Detail möchte er aufgrund des laufenden Verfahrens nicht gehen.