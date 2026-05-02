Was ist denn am Wörthersee los? Das fragten sich wohl einige am Samstag. Der Rettungshubschrauber landete am Steg im Strandbad Klagenfurt. Zum Glück handelte es sich aber um keinen Notfall, sondern um eine Einsatzübung. An dieser beteiligten sich Wasserrettung, Feuerwehr, Bademeister der Stadtwerke und die Crew des Öamtc-Rettungshubschraubers. Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Geübt wurde das „Zusammenspiel“ der Organisationen. Rund 50 Leute waren daran beteiligt. „Wir machen das in der Form seit zwei, drei Jahren, um für die Sommersaison bestens vorbereitet zu sein“, sagt Clemens Taschek, Einsatz-Referent bei der Wasserrettung Klagenfurt.

Tauchunfall und Bootshausbrand

Vier Szenarien wurden dieses Mal durchgespielt: die Suche nach einem Kind im Strandbad, ein Blitzschlag mit mehreren Verletzten, ein Tauchunfall sowie ein Bootshausbrand. Geübt wurde nicht nur im Strandbad, sondern auch beim Loretto. Die Übung dauerte von 8 bis 12 Uhr. „Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen“, so Taschek. Die Wasserrettung Klagenfurt zählt pro Saison zwischen 80 und 100 Einsätze.

Nach der Übung am Samstag habe es „von allen Seiten ein positives Feedback“ gegeben, zeigte sich der Einsatz-Referent zufrieden.