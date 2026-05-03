Das Regionalwertungsspiel Unterkärnten hat am 26. April im Mehrzwecksaal Neuhaus die Vielfalt der Blasmusik eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Der Musikbezirk Völkermarkt lud zu einem ganztägigen Treffen von Musikerinnen und Musikern, Funktionären und Publikum.

Zehn Kapellen aus den Bezirken Klagenfurt, Völkermarkt und Wolfsberg präsentierten ihre Programme. Organisiert wurde die Veranstaltung von Bezirkskapellmeister Christian Neuwersch und Bezirksobmann Josef Hirm, für Ablauf und Verpflegung sorgte die Schlosskapelle Neuhaus unter Obmann Hannes Hirm.

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Im Zentrum stand dabei weniger der Wettbewerb als die Weiterentwicklung: Neben der Bewertung durch die Jury geht es vor allem um Rückmeldungen zur musikalischen Arbeit, zur Probenkultur und zum Zusammenspiel im Orchester. Ein Wertungsspiel sei immer auch eine Präsentation des gesamten Vereins – musikalisch, organisatorisch und menschlich. Unter dem Vorsitz von Landeskapellmeister Daniel Weinberger bewerteten Anton Mauerhofer, Lukas Marek und Andreas Simbeni die Auftritte.

Die Jury: Lukas Marek (Niederösterreich), Andreas Simbeni (Niederösterreich), Anton Mauerhofer (Steiermark) und Landeskapellmeister Daniel Weinberger (von links) © Kärntner Blasmusikverband

Als Stufensieger in der Konzertwertung gingen hervor: der Musikverein Reichenfels in Stufe B (89,33 Punkte, Dirigent Georg Bojer) sowie die Trachtenkapelle St. Margarethen in Stufe C (91,17 Punkte, Dirigent Christoph Weinberger). Im Bewerb „Polka, Walzer, Marsch“ siegte in Stufe C der Musikverein Grafenstein (83,11 Punkte, Dirigent Josef Ritt). Die Veranstaltung zeigte einmal mehr die Qualität und das starke Miteinander der Blasmusik in Unterkärnten.