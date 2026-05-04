Am Freitag fand bei der Trachtenkapelle St. Donat/Glandorf die Generalversammlung mit anschließenden Neuwahlen statt. Nach acht Jahren an der Spitze des Vereins legte Obfrau Sabrina Posarnig aus persönlichen Gründen ihre Funktion zurück. Künftig wir sie die Kapelle als Obfrau-Stellvertreterin weiterhin unterstützen.

Zum neuen Obmann wurde der 45-jährige Posaunist Arnulf Penker gewählt. Der gebürtige Mölltaler lebt mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Moosburg und ist seit vielen Jahren musikalisch aktiv. Seine musikalische Laufbahn führte ihn unter anderem zur Trachtenkapelle Kolbnitz, bevor er berufsbedingt nach Mittelkärnten übersiedelte und schließlich zur Trachtenkapelle St. Donat/Glandorf stieß.

Nach einem zwischenzeitlichen Auslandsaufenthalt in den USA kehrte Penker nach Kärnten zurück und ist seither wieder aktives Mitglied der Kapelle. In seiner Antrittsrede dankte er seiner Vorgängerin für ihren langjährigen Einsatz und bat gleichzeitig um weiterhin tatkräftige Unterstützung sowie Zusammenhalt innerhalb des Vereins.

Ein besonderes Anliegen ist Penker die Nachwuchsarbeit: So plant er den Aufbau einer Jugendkapelle und möchte die Rolle der Trachtenkapelle in der ländlichen Region weiter stärken.