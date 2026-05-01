Ohne anzuhalten fuhr ein Pkw-Lenker am Freitag nach einem Unfall in Osttirol weiter. Gegen 16.30 Uhr war ein elfjähriges Mädchen gemeinsam mit einer Freundin am Bankett der Drautal Straße in Nußdorf-Debant unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes der Firma DAN-Küchen wurde die Elfjährige plötzlich von einem schwarzen Pkw, welcher in Fahrtrichtung Lienz unterwegs war, an der Schulter gestreift. Das Kind erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich bei der PI Lienz unter Tel. 059133/7230 zu melden.