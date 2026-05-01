Eine Bergtour am Kleinen Pal im Gemeindegebiet von Kötschach-Mauthen (Bezirk Hermagor) endete Freitagmittag anders als geplant. Zwei Frauen im Alter von 32 und 34 Jahren aus dem Bezirk Villach-Land waren gemeinsam unterwegs, als sie in Schwierigkeiten gerieten. Die beiden starteten gegen 10.45 Uhr vom Parkplatz des Plöckenhauses und wählten für den Aufstieg den sogenannten Landsturmweg. Rund 80 Meter unterhalb des Gipfels, auf etwa 1800 Metern Seehöhe, kamen sie gegen 12.30 Uhr bei der Querung eines größeren Schneefeldes vom markierten Wanderweg ab. In der Folge gerieten sie in teilweise ausgesetztes und unmarkiertes Gelände.

Die 32-Jährige geriet daraufhin in Panik und konnte die Tour nicht mehr eigenständig fortsetzen. Sie setzte einen Notruf ab. Die alarmierten Einsatzkräfte reagierten rasch: Die Bergung der Frau erfolgte durch den Polizeihubschrauber „Libelle Lima“ mittels Taubergung an einem 45 Meter langen Seil. Zusätzlich standen sechs Mitglieder der Bergrettung Kötschach-Mauthen mit einem Fahrzeug im Einsatz. Die 34-Jährige stieg selbstständig ins Tal ab. Beide Frauen blieben unverletzt.