Er versuchte noch, den Brand in seinem Haus selbst mit einem Feuerlöscher zu löschen. Es gelang aber nicht. Also alarmierte der 79-Jährige die Feuerwehr, die am Freitagnachmittag auch mit 27 Leuten ausrückte: In Pichling bei Köflach kam es zu einem Zimmerbrand, nach ersten Erkenntnissen verursacht von einem elektrisch höhenverstellbaren Bett, das in dem Zimmer stand. Nach knapp eineinhalb Stunden konnten um 15.19 Uhr „Brand aus“ gegeben werden.

Der 79-Jährige und seine Frau wurden mit dem Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in LKH Graz II, Standort Voitsberg gebracht. Nach einer Abklärung im Krankenhaus dürften die beiden Hausbesitzer aber nicht verletzt worden sein, wie es seitens der Polizei heißt. Den Brand ausgelöst dürfte ein technischer Defekt in der Höhenverstellanlage des Bettes haben.

Es entstand ein Sachschaden, dessen Höhe noch nicht beziffert werden kann. Die Freiwilligen Feuerwehren Piber und Köflach waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 27 Leuten im Einsatz.