Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Oder anders gesagt: Mit 115 km/h im Ortsgebiet, wo eigentlich 50 km/h die erlaubte Höchstgeschwindigkeit sind. Ein 34-jähriger Grazer raste am Freitagvormittag mit einem Motorrad durch die Wetzelsdorfer Straße. Der Mann fiel der Polizei gegen 10.30 Uhr auf, Beamte konnten ihn kurz darauf stoppen.

Dabei stellte sich heraus: Der 34-Jährige war an diesem 1. Mai nicht nur viel zu schnell, er hatte nicht einmal einen A-Führerschein, dürfte also gar kein Motorrad lenken. Die Folge: Das Motorrad wurde vorläufig beschlagnahmt, der Mann wurde wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen angezeigt.