Ein 55-jähriger Mann ist am Donnerstag bei einer Messerattacke in Wien-Ottakring verletzt worden. Eine 40-jährige Frau - seine ehemalige Lebensgefährtin - wurde festgenommen, das Opfer von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und dann in ein Spital gebracht. Beide Personen waren einer Aussendung der Polizei zufolge alkoholisiert.

Eine Passantin hatte am Donnerstagnachmittag den Notruf gewählt, nachdem sie den verletzten Mann am Gehsteig liegend entdeckt hatte. Der 55-Jährige wies mehrere Stichwunden an beiden Beinen sowie eine Rissquetschwunde am Hinterkopf auf. Lebensgefahr bestand aber keine.

Gegenüber den einschreitenden Beamten gab der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann an, zuvor bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin gewesen zu sein. An der nahegelegenen Wohnadresse trafen die Polizisten die 40-jährige österreichische Staatsbürgerin am Wohnzimmerboden sitzend an. Neben ihr lag ein Messer mit rund 30 Zentimeter langer Klinge, das als mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt wurde.

Keine Angaben zum Tathergang

Die Frau wies laut Polizei eine Alkoholisierung von 1,2 Promille auf, konnte jedoch keine Angaben zum Tathergang oder Motiv machen. Sie wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt.