Unbestimmten Grades verletzt wurde in der Nacht auf Freitag ein alkoholisierter Pkw-Lenker (48) aus dem Bezirk Klagenfurt Land bei einem Verkehrsunfall in Mieger. Die Rettung brachte ihn ins Klinikum Klagenfurt.

Gegen 23:30 Uhr war der Mann auf der L100 Miegerer Straße von Zell kommend in Fahrtrichtung Hinterberg unterwegs. Aus bis dato unbekannter Ursache kam er auf Höhe Mieger linksseitig von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen einen Baum und kam im dortigen Böschungsbereich zum Stillstand. Ein Alkotest verlief positiv.

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr Mieger mit zwei Fahrzeugen.