Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag wurde ein 15-Jähriger Mopedfahrer schwer verletzt. Sein 14-Jähriger Beifahrer musste ebenfalls mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Kinderchirurgie des LKH-Universitätsklinikums Graz gebracht werden.

An dem Unfall, der sich gegen 17.30 Uhr ereignete, war auch ein 34-jähriger Grazer beteiligt, der mit seinem Auto auf der Brockmanngasse Richtung Süden unterwegs war.

Jugendliche fuhren in Vorderseite des Autos

Bei der Kreuzung Brockmanngasse mit der Kopernikusgasse wollte der Autofahrer geradeaus weiterfahren, als ihm die Jugendlichen mit dem Moped in die rechte vordere Seite des Autos fuhren und stürzten. Sowohl der Mopedlenker als auch der Autofahrer waren nicht alkoholisiert.