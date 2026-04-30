Ein ungewöhnlicher Zwischenfall bei einem klassischen Konzert im finnischen Lahti sorgt international für Aufsehen: Während einer Aufführung traf der Dirigent Matthew Halls mit einer ausladenden Armbewegung die Geige der Solistin Elina Vähälä und schlug ihr das wertvolle Instrument aus der Hand.

Der Vorfall ereignete sich während eines Konzerts des Orchesters Sinfonia Lahti. Gespielt wurde ein Werk des Komponisten Max Bruch, als es zu der folgenschweren Szene kam: Inmitten intensiver Dirigierbewegungen erwischte Halls die Geige der Solistin. Das Instrument fiel zu Boden, ein Moment, in dem im Saal kurz der Atem stockte.

Besonders brisant: Bei der Violine handelt es sich um ein äußerst wertvolles Instrument aus dem 18. Jahrhundert, gefertigt von der italienischen Geigenbauerfamilie Guadagnini und auf rund eine Million Euro geschätzt.

Die Reaktion der Geigerin verhinderte vermutlich größeren Schaden. Elina Vähälä konnte den Sturz der Geige mit dem Fuß teilweise abfangen, hob sie sofort wieder auf und setzte das Spiel nach kurzer Kontrolle fort.

Ersten Berichten zufolge blieb das Instrument unbeschädigt, ein glücklicher Ausgang angesichts seines enormen materiellen und kulturellen Werts.

Video geht viral

Der Vorfall wurde aufgezeichnet und verbreitete sich rasch über soziale Medien. Sowohl das Orchester als auch die Solistin teilten die Szene selbst, was zusätzlich zur internationalen Aufmerksamkeit beitrug. Kein Wunder: Solche Bilder sind im sonst streng kontrollierten Umfeld klassischer Konzerte selten. Entsprechend groß war das mediale Echo.