Der Rechnungsabschluss 2025 war eines der prägenden Themen des St. Veiter Gemeinderates in seiner Sitzung am Donnerstagabend. Für Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) seien die Zahlen ein Beweis dafür, „dass unser Sparkurs erste Früchte trägt. Das Defizit konnte spürbar verringert werden.“ Die anhaltend hohen Umlagen und Transferleistungen bleiben, so der Bürgermeister, jedoch eine große Belastung.

Zu den Zahlen. In der operativen Gebarung stehen Erträge im ordentlichen Haushalt von rund 48,7 Millionen Euro Aufwendungen in Höhe von 46,4 Millionen Euro gegenüber. In der operativen Gebarung wurde ein Überschuss von 2,4 Millionen Euro erzielt, um 1,97 Millionen Euro mehr als im Voranschlag vorgesehen. Und auch in der investiven Gebarung optimierte sich das prognostizierte Ergebnis um rund 3,4 Millionen Euro. Der Rechnungsabschluss wurde noch längeren Diskussionen schließlich einstimmig beschlossen.

Robert Eichwalder (FPÖ), Obmann des Kontrollausschusses, beschäftigte sich in der jüngsten Ausschusssitzung nicht nur mit dem Rechnungsabschluss, sondern auch mit dem Wiesenmarkt. Machte das Volksfest im Jahr 2023 und 2024 noch einen Verlust von 75.000 bzw. von 25.000 Euro, gab es im Vorjahr eine positive Bilanz – und zwar ein Plus von 31.000 Euro. Eichwalder führt den Umstand auf hohe Instandhaltungskosten im Jahr 2024 zurück. Auch die Kosten für das Feuerwerk hat der Kontrollausschuss ausgehoben: Es kostet die Stadt 14.000 Euro.

Familien und Feuerwehr

Am Schluss der Sitzung wurden auch mehrere Anträge eingebracht. Die ÖVP stellte einen selbstständigen Antrag auf „Dringende Schaffung und Widmung von Baugrundstücken“. Laut Stadtrat Philipp Subosits (ÖVP) sei es der SPÖ „bislang nicht gelungen, ausreichend geeignete Flächen für Jungfamilien zu widmen. Die Folgen dieser verfehlten Prioritätensetzung sind deutlich spürbar: Immer mehr junge Familien verlassen St. Veit, weil ihnen keine realistische Möglichkeit geboten wird, sich den Traum vom Eigenheim im Stadtgebiet zu erfüllen.“ Der Stadtrat fordert daher eine unverzügliche Prüfung geeigneter Flächen im gesamten Stadtgebiet sowie rasche Widmung von Baugrundstücken für Einfamilienhäuser.

Auch die FPÖ, in der Person von Robert Eichwalder, Herwig Kampl und Dietmar Seer, brachte einen Antrag, dieser betraf den Neubau des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr St. Donat. „Da die Frage des idealen Standortes mittlerweile geklärt wurde und dieser bereits ins örtliche Entwicklungskonzept aufgenommen ist, muss die Grundstücksbeschaffung – um weitere Verzögerungen und damit eine weitere Gefährdung der Feuerwehrmitglieder und der Feuerwehrjugend zu vermeiden – nun schnellstmöglich erfolgen.