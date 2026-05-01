Das erste Maiwochenende ist stets auch Weltkulturerbetag. Am Semmering gibt es heuer gleich mehrere Angebote, unter anderem wird zu einer „Hop on Hop off-Tour“ eingeladen.

Start ist um 9 Uhr beim Südbahnmuseum in Mürzzuschlag, das sich mit nostalgischen Filmen ganz diesem Thema widmet. Der Bus (17 Euro, Kinder bis 14 Jahre gratis) fährt von dort durch die „Welterberegion Semmeringeisenbahn“, an jeder Haltestelle kann zu- und ausgestiegen werden.

Südbahnhotel

Auch das Südbahnhotel am Semmering öffnet seine Türen und lädt zu einer außergewöhnlichen Zeitreise ein. Unter dem Titel „Wo die Welt zu Gast ist“ gilt der 2. Mai als Auftakt für die beliebten Führungen durch eines der ersten großen Luxushotels in den Alpen.

Die Obleute des neuen Vereins „Südbühne Semmering“: Heike Dobrovolny und Irene Beckmann © zVg

Organisiert werden sie künftig von dem neu gegründeten Verein Südbühne Semmering. „Buchbar sind unsere Termine über die Homepage des Südbahnhotels. Neben der klassischen historischen Führung stehen auch thematische Formate auf dem Programm“, erklärt Heike Dobrovolny, Obfrau des neuen Vereins.

Themenführungen in mehreren Sprachen

So wird es künftig eine Architekturführung, eine Literaturführung sowie eine Wanderung zum ehemaligen Golfplatz geben. Neu ist auch, dass die Führungen in englischer und ungarischer Sprache abgehalten werden können. „Wir bieten auch individuelle Gruppenführungen an“, so Dobrovolny.

Als stellvertretende Vereinsobfrau fungiert Irene Beckmann, vielen, vor allem in Niederösterreich, auch als „Luxusgams“ bekannt. Auch sie wird mit ihrer Expertise durch das ehemalige Grand-Hotel führen, das heute für viele Filme als Kulisse dient. Nicht zuletzt etwa für die neue Kommissar-Rex-Serie des ORF.

„Wir wollen Besuchern dabei auch einen Einblick geben, welch entscheidende Rolle der Bau der Eisenbahn als exklusive Reiseform damals gespielt hat“, heißt es in einer Pressemeldung des Vereins. Erst durch ihre Errichtung sei die Region erschlossen und der Bau sowie der Aufstieg des Südbahnhotels ermöglicht worden.