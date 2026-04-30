Der Eklat war groß: Ein riesiger Penis zierte das Ölbild „Nackter Mann“, ein onanierender Junge war in „Die große Nacht im Eimer“ zu sehen. Die Werke von Georg Baselitz wurden 1963 bei einer Schau in Berlin beschlagnahmt. „Immer wieder auch die Darstellung des männlichen Geschlechtsorgans wie einst in Pompeji, nur dass jene alten Darstellungen den Vorzug des Ästhetischen aufweisen. Hier aber ist alles hässlich, aber ist Hässlichkeit Pornographie?“, fragte die „Nacht-Depesche“.

Der damals 25-Jährige aus der DDR, erst wenige Jahre zuvor in den Westen gezogen, war praktisch über Nacht ein „Skandal-Maler“. „Die große Nacht im Eimer“ sei für ihn nach wie vor ein unglaubliches Bild, „welches durch die politische Korrektheit heutzutage noch weniger verständlich ist als damals, oder gar entschlüsselt wurde“, sagte Baselitz der Deutschen Presse-Agentur einmal in einem Interview. Jetzt ist der Maler im Alter von 88 Jahren gestorben.

Einer der bedeutendsten Maler der Welt

Baselitz wird seit vielen Jahren als einer der bedeutendsten Maler genannt. 2015 erhielten Baselitz und seine Frau Johanna Elke Kern bei einem Festakt in Salzburg auch die österreichische Staatsbürgerschaft. Die Nähe zu Österreich - neben dem Ammersee und Imperia in Italien zählte Salzburg seit vielen Jahren zu seinen Lebensmittelpunkten. Seinen Aufstieg und seine Bedeutung in der Kunstwelt verdankte er seinem Streben nach Ungesehenem.

Der Sachse, geboren als Hans-Georg Kern, erinnert mit seinem Künstlernamen an den Geburtsort Deutschbaselitz bei Dresden. Er fing als Teenager mit dem Malen an. Zum Entsetzen seiner Eltern schaffte er nicht das Abitur und wollte auch noch Künstler werden. Sein Gastspiel an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee endete nach nur zwei Semestern. „Das disziplinierte Arbeiten, um die handwerklichen Fertigkeiten zu üben, das war nichts für ihn. Er hat Testate nicht abgegeben“, erzählte sein Bruder Günter der „Sächsischen Zeitung“ vor einigen Jahren über das abrupte Ende. Baselitz fand eine neue Heimat in West-Berlin und schloss dort sein Kunststudium 1962 ab.

Mit den „Helden-Bildern“ seinen Stil gefunden

Mit seinen „Helden-Bildern“, die eigentlich Antihelden darstellen, fand Baselitz Mitte der 1960er-Jahre einen Stil, der bis heute nachhallt. Figuren, die mit ihren verzerrten Proportionen, riesigen Händen und Füßen und kleinen Köpfen verstören - auch eine Erinnerung an die Schreckensbilder des Zweiten Weltkriegs. „Ich bin in eine zerstörte Ordnung hineingeboren worden, in eine zerstörte Landschaft, in ein zerstörtes Volk, in eine zerstörte Gesellschaft. Und ich wollte keine neue Ordnung einführen. Ich hatte mehr als genug sogenannte Ordnungen gesehen“, beschrieb er einmal sein Credo.

1969 entstand mit „Der Wald auf dem Kopf“ das erste Umkehrbild. Er selbst sprach vom „dritten Weg“ zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit - und brach so mit Sehgewohnheiten. Für Baselitz bedeuteten die Kopfüber-Motive den endgültigen internationalen Aufstieg. Sein Werk ergänzte er mit zahlreichen Druckgrafiken, Zeichnungen und Holzskulpturen. 2004 erhielt Baselitz den Praemium Imperiale, der als „Nobelpreis“ für Kunst gilt.

Das Verhältnis zu Deutschland ist nicht ungetrübt. Als Reaktion auf das seit 2016 geltende Kulturgutschutzgesetz zog er seine Dauerleihgaben aus deutschen Museen ab. Er befürchtete, nicht mehr frei über sein Eigentum verfügen zu können. Und er sah einen alarmierenden Kontrast. „In Deutschland sind die Museen leer. Die Museen in London, Paris, Wien oder New York sind dagegen voll mit Einheimischen und Kulturfreunden aus der ganzen Welt.“