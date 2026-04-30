Menschen, die das eigene Unternehmen vor Gericht zerren, haben meist längst innerlich gekündigt. Peter Schöber, geboren 1970 in Steyr und heute umstrittener Langzeit-Chef von ORF III, gehört offenbar nicht dazu. Kein Wunder, war er doch auf Platz fünf der ORF-Spitzengehälter des Jahres 2025. Sein Unterlassungsbegehren gibt es laut ORF-Generaldirektion aber dennoch.

In der Vorwoche beschloss der Stiftungsrat, das oberste Aufsichtsorgan des ORF, Einsicht in die Ergebnisse der 2025 abgeschlossenen Compliance-Untersuchung zu Peter Schöber zu nehmen. Die Vorwürfe damals: Schöber habe als Geschäftsführer unter anderem in redaktionelle Abläufe eingegriffen. Der ORF ließ das prüfen. Der Bericht sprach später von „teilweise problematischem Führungsverhalten“. Schöber wurde nicht gekündigt, sondern lediglich in seinen Kompetenzen eingeschränkt. Dass der Stiftungsrat nun im Zuge der Weißmann-Affäre das Compliance-Verfahren gegen Schöber sehen will, will dieser nun verhindern. Das könnte in einem Rechtsstreit münden.

Schöber bei der letzten Programmpräsentation © ORF

Juristisch mag es dabei um Vertraulichkeit und Persönlichkeitsrechte gehen. Politisch wirkt es gerade jetzt brisant: Dass ein öffentlich-rechtlicher Spitzenmanager per Gericht verhindern will, dass ihn das eigene Kontrollorgan kontrolliert, ist zumindest erklärungsbedürftig.

Schöber, der in den 90er-Jahren das Ars Electronica Center mitgründete, leitet den Kultur- und Informationssender ORF III seit dessen Gründung im Jahr 2011. Der Kanal ist, bei aller Kritik, auch sein Werk. Schöber gelang, was im ORF nicht viele schaffen: auch mit wenig Geld öffentlich-rechtliches Programm zu machen. Allerdings nicht immer zu Bedingungen, die von allen als fair empfunden wurden, wie Betriebsräte und Produzenten kritisierten.