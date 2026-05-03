Vom Wandern, über Eisstocksport und Skilauf, bis hin zum Mountainbiken und Orientierungslauf: Die sportlichen Aktivitäten der rund 1000 Mitglieder der Kindberger Naturfreunde sind breit gefächert. Einige Mitglieder unter ihnen feierten zuletzt bei der Jahreshauptversammlung besondere Jubiläen.

Cäcilia Grassegger und Christian Harrer wurde für eine 25-jährige Mitgliedschaft gratuliert, für 40 Jahre Wilhelm Mühlbacher. Seit 50 Jahren Mitglieder der Ortsgruppe sind Johann Bayer und Peter Noiges sowie Bürgermeister Christian Sander, Roman Sander, Hans-Jörg und Hubert Gaugl. Für 70 Jahre Mitgliedschaft konnte Karl-Heinz Vollmann, ehemaliger Bürgermeister und Landtagsabgeordneter, ausgezeichnet werden.

Mittlerweile sogar noch einmal zehn Jahre länger als dieser Teil der Kindberger Ortsgruppe ist Rudolf Petschl, der im Jahr 1946 Mitglied der Naturfreunde wurde. „In seiner aktiven Funktionärstätigkeit hat er jahrzehntelang unsere Skikurse betreut und über 20 Jahre für unsere Mitglieder tolle Skiurlaube in Saalbach-Hinterglemm organisiert“, heißt es von den Verantwortlichen.

Weil Petschl eine persönliche Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen verwehrt blieb, wurde ihm ein Geschenkkorb der Naturfreunde Steiermark samt Erinnerungsurkunde vom Ortsgruppenvorsitzenden Heinz Luneschnik und seiner Stellvertreterin Ingeborg Neurauter überreicht.