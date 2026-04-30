Vor 40 Jahren gab es den Reaktor-Unfall im Atom-Kraftwerk Tschernobyl.

Ein Reaktor-Unfall ist ein schwerer Unfall in einem Atom-Kraftwerk, bei dem gefährliche Strahlung in die Luft kommt.

Die radioaktiven Strahlen können in Europa und auch in Kärnten noch gemessen werden.

Wo es in Kärnten am meisten radioaktive Strahlung gibt und ob man Pilze und Wild essen kann, können Sie in diesem Artikel lesen.

Frage: Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Tschernobyl hören?

Knoltsch: Ich denke zuerst an den Schutz gegen radioaktive Strahlen.

Ich denke auch an alles, was man beim Katastrophen-Schutz tun muss.

Viele Menschen wissen nicht, wie viel in so einem Fall zu tun ist.

Sie wissen auch nicht, wie viele Menschen zusammenarbeiten müssen.

Frage: Wie hoch ist die Strahlen-Belastung in Kärnten nach 40 Jahren noch?

Knoltsch: Das ist nicht so einfach zu beantworten.

Bei einem Reaktor-Unfall kommen verschiedene Stoffe in die Luft.

Die gefährlichen Stoffe haben unterschiedliche Halbwerts-Zeiten.

Die Halbwerts-Zeit gibt an, wie schnell radioaktive Stoffe zerfallen.

Ein Stoff, der in die Luft kommt, ist Iod-131.

Iod-131 hat eine sehr kurze Halbwerts-Zeit.

Iod-131 kann zum Beispiel Schilddrüsen-Krebs auslösen.

Die Halbwerts-Zeit von Iod-131 ist nur 8 Tage.

Deshalb findet man bei uns jetzt kein Iod-131 mehr im Boden.

Bei dem Reaktor-Unfall ist auch Cäsium-137 in die Luft gekommen.

Cäsium-137 hat eine Halbwerts-Zeit von 30 Jahren.

In Wäldern ist es oft im Boden.

Pilze nehmen das Cäsium-137 aus dem Boden auf.

Wild-Schweine wühlen oft im Boden.

Deshalb hat auch das Fleisch von Wild-Schweinen mehr Cäsium-137.

Cäsium-137 kann in Kärnten noch gefunden werden.

Wie viel Cäsium-137 noch gefunden wird, ist unterschiedlich.

Es kommt darauf an, wie viel Cäsium-137 es damals in den Regionen gegeben hat.

Frage: Wo in Kärnten gibt es noch Cäsium-137?

Knoltsch: Das Wetter bei einem Reaktor-Unfall hat Einfluss auf die Strahlen-Belastung.

Dort, wo es nach dem Reaktor-Unfall in Tschernobyl geregnet hat, findet man jetzt immer noch Cäsium-137 im Boden.

Nach dem Unfall in Tschernobyl hat es zum Beispiel auf der Koralm und auf der Weinebene geregnet.

Deshalb findet man dort auch heute noch Cäsium-137.

Auch wenn dort noch Cäsium-137 zu finden ist, ist es nicht automatisch gefährlich für die Gesundheit.

Zwischen Spittal und Lienz und zwischen Feldkirchen und St. Veit gibt es fast kein Cäsium-137 mehr.

Kann man Pilze und Wild-Fleisch essen?

Knoltsch: Pilze können radioaktive Stoffe und Schwer-Metalle aufnehmen.

Schwer-Metalle sind zum Beispiel Blei und Quecksilber.

Schwer-Metalle sind giftig.

Es wird selten davon geredet, dass auch Schwer-Metalle in Pilzen sein können.

Damit die radioaktiven Strahlen gefährlich für die Gesundheit sind, muss man aber sehr viele Pilze essen.

Trotzdem soll man so wenig Strahlung wie möglich essen.

Wild-Fleisch und Pilze sind in Kärnten aber nicht gefährlich.

Es gibt einen bestimmten Grenz-Wert, wie viel radioaktive Strahlung man essen sollte.

Der Grenz-Wert ist absichtlich sehr streng.

Wenn einmal ein Lebens-Mittel mehr radioaktive Strahlung hat, ist das nicht gleich gefährlich für die Gesundheit.

Man wird sicher nicht sofort krank.

Es kann aber schon sein, dass das Krebs-Risiko dadurch höher wird.

Das heißt: Die Gefahr, dass man Krebs bekommt, kann höher werden.

Frage: 40 Jahre sind eine lange Zeit. Wie bereitet man sich heute auf so einen Unfall vor?

Knoltsch: Früher waren die einzelnen Bundes-Länder für die Vorbereitung auf solche Unfälle zuständig.

Im Jahr 2020 wurden die Zuständigkeiten geändert.

Für viele Dinge ist jetzt der Staat zuständig.

Für große Katastrophen, wie zum Beispiel Reaktor-Unfälle, ist jetzt das BMLUK zuständig.

Das BMLUK ist das Bundes-Ministerium für Land- und Forst-Wirtschaft, Klima- und Umwelt-Schutz, Regionen und Wasser-Wirtschaft.

Große Katastrophen können das ganze Bundesland betreffen.

Für kleine Katastrophen sind weiterhin die Bundes-Länder zuständig.

Im Not-Fall arbeitet das BMLUK mit der GeoSphere Austria zusammen.

Die GeoSphere Austria ist der österreichische Wetter-Dienst.

Die GeoSphere Austria weiß immer, wie das Wetter wird.

Die GeoSphere Austria kann zum Beispiel sagen, wie sich die Strahlung mit dem Wind verbreiten wird.

Inzwischen gibt es Notfall-Pläne für das ganze Land.

Es gibt auch Pläne, was bei einem Reaktor-Unfall genau zu tun ist.

Die Pläne werden immer wieder verbessert.

Außerdem arbeiten viele Länder zusammen.

Deshalb können die Länder voneinander lernen.

Es gibt in ganz Europa Warn-Systeme für Strahlung.

Das BMLUK kann sich immer die Daten anschauen.

Seit 1986 hat sich also viel verändert.

Was würde man bei einem Atom-Unfall in Kärnten tun?

Knoltsch: Zuerst werden Empfehlungen gemacht, was die Menschen tun sollen.

Danach wird erst bestimmt, was zu tun ist.

Es könnten zum Beispiel Schulen geschlossen werden.

Die wichtigsten Empfehlungen bei einem Reaktor-Unfall sind:

· Bleiben Sie drinnen.

Gehen Sie nur hinaus, wenn es unbedingt notwendig ist.

· Schalten Sie Lüftungen aus.

Schalten Sie auch im Auto die Lüftung aus.

· Lassen Sie Kinder nicht in Sand-Kisten spielen.

· Bringen Sie Nutz-Tiere in den Stall.

· Decken Sie Gemüse rechtzeitig ab.

So kann es vor der Strahlung geschützt werden.

· Nehmen Sie Kalium-Iodid, wenn es die Behörden sagen.

Das ist vor allem wichtig für Personen unter 40 Jahren, Schwangere und Stillende.

Menschen haben verschiedene Meinungen zu Atom-Kraftwerken. Was sagen Sie als Expertin?

Knoltsch: Die Bau-Weise vom Reaktor in Tschernobyl gibt es heute fast nicht mehr.

Moderne Kraft-Werke sind viel sicherer gebaut.

Es kann aber trotzdem immer eine Natur-Katastrophe geben.

Auch Menschen können Fehler machen.

Ein Beispiel dafür ist Fukushima.

Fukushima ist ein Atom-Kraftwerk in Japan.

In diesem Atom-Kraftwerk gab es im Jahr 2011 einen Unfall wegen einem starken Erd-Beben.

Was mit dem radioaktiven Müll passieren soll, ist noch immer nicht gelöst.

Auch die Bau-Kosten für ein Atom-Kraftwerk sind sehr hoch.

Energie aus Atom-Kraftwerken ist nicht unbedingt schlecht.

Atom-Kraft hat Vor-Teile und Nach-Teile wie alle anderen Energie-Formen.

Was ist im Moment die größte radioaktive Gefahr für Kärnten?

Knoltsch: Ein Unfall wie in Tschernobyl ist heute sehr unwahrscheinlich.

Wenn es einen Unfall im Atom-Kraftwerk in Krško geben sollte, wird es in Kärnten wahrscheinlich keine Evakuierung geben.

Bei einer Evakuierung müssen die Menschen einen Ort verlassen, weil es dort gefährlich ist.

Bei einem Unfall in Krško kann aber radioaktive Luft zu uns kommen.

Es kann sein, dass die Bevölkerung sich schützen muss.

Im Moment gibt es viele Kriege und Streits zwischen Ländern.

Das kann auch gefährlich für Atom-Kraftwerke sein.

Der Iran ist von uns weit genug weg.

Ein Unfall im Iran hätte bei uns keine Folgen.

Ein Unfall in der Ukraine oder in Russland hätte auch einen Einfluss auf uns.

Es könnte sein, dass die Bevölkerung in Kärnten sich schützen muss.

Wir dürfen auch Atom-Waffen nicht vergessen.

Bei einem Unfall in einem Atom-Kraftwerk können wir uns auf die Strahlung vorbereiten.

Auf Atom-Waffen können wir uns nicht vorbereiten.