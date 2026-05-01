Nahezu jede und jeder verwendet Küchenrollen. Saugstark und reißfest sollen sie sein, um beim Kochen oder bei kleinen Missgeschicken im Alltag entsprechend schnell aushelfen zu können. Und wenn sie umwelt- bzw. konsumentenfreundlich sind, ist das ein Bonus für die Kaufentscheidung. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 15 Küchenrollen getestet mit überraschenden Ergebnissen: Vor allem wird von Recycling-Produkten abgeraten, sie enthielten schädliche Bisphenole.

Recycling-Rollen schnitten überhaupt am schwächsten ab, der Fund solcher Stoffe ist aber wohl der wichtigste Punkt. Bisphenole gelten als gesundheitlich bedenklich, warnte der VKI am Donnerstag bei der Veröffentlichung des Tests. Bisphenol A (BPA) ist demnach als fortpflanzungsschädigend eingestuft und kann den Hormonhaushalt beeinträchtigen. Auch Ersatzstoffe wie Bisphenol S würden ähnliche Eigenschaften zugeschrieben. Ein beispielhafter Test habe gezeigt, dass Bisphenole bei Fett unter Hitze auf Lebensmittel übergehen können.

Kein Kontakt zwischen Recycling-Küchenrollen und Lebensmitteln

Nach Kontakt eines Recycling-Papiers mit Speck wurden im Lebensmittel deutliche BPA-Rückstände gefunden. Daher sollte Küchenpapier aus Recycling-Material nicht oder nur sehr kurz mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, besonders mit warmen oder fetthaltigen Speisen, betonten die Konsumentenschützer. Problematisch sei zudem, wenn solche Produkte trotz nachgewiesener Bisphenole mit dem Glas-Gabel-Symbol als lebensmitteltauglich gekennzeichnet sind – wie bei der Küchenrolle Floralys von Lidl. In Küchenrollen aus frischem Zellstoff wurden keine Bisphenole gefunden.

Auch sonst waren Recycling-Produkte die Verlierer des Tests. Bei der Saugfähigkeit schnitten die vier Produkte aus reinem Altpapier - SoftStar, Saugstark&Sicher, Danke, Wepa Mach m!t - am schwächsten ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass optische Aufheller vorhanden sind, war bei Produkten aus Altpapier viel größer als bei Küchenrollen aus frischem Zellstoff, so der VKI. Saugstark&Sicher Küchentücher hätten diese chemischen Stoffe bei Lebensmittelkontakt sogar abgegeben. Auffällig sei auch gewesen, dass Produkte aus Recycling-Fasern häufiger höhere Keimwerte aufwiesen, wenn auch keine krankmachenden.

Sechs Küchenrollen mit „gut“ bewertet, die teuersten am besten

Insgesamt schnitten sechs der getesteten 15 Produkte gut ab, sieben durchschnittlich und zwei waren wenig zufriedenstellend. Die besten vier Produkte gehörten zu den teuersten. Den ersten Platz teilten sich mit je 73 von 100 möglichen Punkten zwei Markenprodukte, Plenty Original und Zewa Wisch&Weg Original. Es waren auch die Einzigen, die nur aus zwei Lagen bestehen. Alle anderen Produkte im Test waren dreilagig. Entscheidend für Nassfestigkeit und Saugkraft ist laut VKI nicht die Lagenanzahl, sondern das Zusammenspiel aus Materialqualität, Struktur und Verarbeitung. Zwei Küchenrollen qualifizierten sich für das Prädikat gut und günstig: Je 60 Punkte und ein gutes Ergebnis teilten sich Happy End von Penny und S-Budget von Spar.