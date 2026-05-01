Die Grazer Festivallandschaft ist um ein neues, noch zartes Pflänzchen reicher. Von 7. bis 10. Mai findet erstmals in der Landeshauptstadt das Baltic Music Festival statt. Auf die Beine gestellt wurde es von zwei jungen Lettinnen, der Mezzosopranistin Anna Amanda Stolere und der Pianistin Katrina Kroja. Ziel ist es, insbesondere Musik aus dem Baltikum bekannt zu machen und „künstlerische Exzellenz als Ausdruck menschlicher und spirituell bedeutsamer Werte“ unter das heimische Publikum zu bringen.

Stolere absolviert gerade ein Masterstudium an der Kunstuniversität Graz, Kroja verbrachte ihre Kindheit in der Steiermark. Mit der gemeinsamen Initiative möchte sie jene Kulturen verbinden, in denen sie aufgewachsen ist: „Das Baltikum ist kulturell reich, aber klein. Was die Region an Kultur hervorgebracht hat, ist immer noch wenig bekannt. Es ist uns ein Anliegen, das zu zeigen und greifbarer zu machen.“ Wohl nicht von ungefähr lautet der Leitgedanke des sich als europäisch begreifenden Festivals: „In Vielfalt geeint“.

Pianistin Shani Diluka © Veranstalter

Die erste Ausgabe, die die beiden Künstlerinnen unter anderem mit Hilfe des Landes Steiermark und der lettischen Botschaft auf die Beine gestellt haben, trägt das Motto „Menschsein“. Im Zentrum des Programms steht der lettische Komponist Pēteris Vasks, dessen Werke am 9. Mai zu hören sein werden. Dem 79-Jährigen, der auch als Composer in Residence fungiert, ist der gesamte dritte Festivaltag gewidmet. Er wird auch für eine öffentliche Probe sowie für eine Diskussion anwesend sein. Als Ehrengast konnten die beiden Festivalmacherinnen die französische Pianistin Shani Diluka gewinnen.

Komponist Pēteris Vasks © Veranstalter

Schließlich spielt auch der Grazer Komponist Franz Zebinger eine wichtige Rolle im Programm. Von ihm werden drei Werke mit Bezug zum Baltikum zu hören sein, darunter zwei Uraufführungen – eine davon beim Eröffnungskonzert am 7. Mai im Barocksaal des Grazer Priesterseminars und ein weiteres am 8. Mai in der Mariahilferkirche. Wenn es gelingt, eine nachhaltige Finanzierung auf die Beine zu stellen, soll das Baltic Music Festival in Zukunft jedes Jahr stattfinden.

Nähere Informationen zum Programm sowie Links zu den Tickets finden sich unter: instagram.com/baltic.music.festival