Schladming feiert den Sommer – und Sie sind dabei!

Wie kann man den Sommer besser willkommen heißen, als mit einer riesigen Party in spektakulärer Kulisse. Dort, wo sich sonst Skistars den Hang hinunterschwingen, wird von 3. bis 7. Juni gefeiert. Beim großen Summer-Opening verwandelt sich das legendäre Planai Stadion fünf Tage in eine aufregende Open-Air-Bühne, auf der internationale Stars für unvergessliche Erlebnisse sorgen. Mit allem, was die Musikszene zu bieten hat – von Dance über Pop bis hin zu Schlager, Austropop und Klassik-Höhepunkten. Erleben Sie ikonische Live-Momente mit Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Plácido Domingo. Das Sommer-Highlight bietet zudem den perfekten Anlass für einen Kurztrip in die Region Schladming-Dachstein, die im Sommer ein wahres Eldorado für Wanderer, Biker und Adrenalin-Junkies ist. Mit 1500 km Wanderwegen, 600 km Fahrradtouren, drei Bikeparks und sieben Sommerrodelbahnen. Und natürlich mit dem Dachstein Gletscher als wortwörtlichen Höhepunkt.

Und das Beste: Mit etwas Glück sichern Sie sich einen exklusiven Platz, denn für die Konzerte von Sarah Connor und Rainhard Fendrich verlosen wir jeweils zwei „Special-Friends“-Tickets.