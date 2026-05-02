Sein Arbeitsorte sind die Schlachtfelder dieser Welt, wenn die Armeen wieder abgezogen sind: Gernot Peroutka aus Kapfenberg ist internationaler Kampfmittelbeseitiger und wird gerufen, wenn aufgeräumt werden muss.

Das hat er schon in vielen Ländern gemacht: In Afghanistan, nach den Kriegen am Balkan oder in Libyen. Man ruft ihn, wenn Häuser oder verminte Wohngegenden wieder zugänglich gemacht werden sollen.

Trailer von der U-Boot-Sprengung

Es ist ein gefährlicher Job, denn es muss gesprengt werden. Das passiert mitunter an Ort und Stelle, manchmal werden aber auch Mörser, Granaten und nicht detonierte Bomben zusammengetragen und in Bausch und Bogen kontrolliert in die Luft gejagt.

Mit Explosionen ist er jedenfalls auf Du und Du. Nicht nur im Ausland, auch in seiner Heimat. Der 53-jährige Familienvater ist in Kapfenberg zuhause. Er ist nicht nur Sprecher der steirischen Sprengmeister, sondern überhaupt der einzige in Österreich, der den Vorbereitungslehrgang zur Meisterprüfung für Sprengunternehmer anbietet.

Wie kommt man zu so einem Beruf? „Mein Vater hatte die Europa-Apotheke in Kapfenberg, damals wurden Chemikalien teils noch anders gelagert“, erinnert sich Peroutka an den „Feuerkeller“ im Haus zurück. Schon als Vierjähriger habe er für Ältere, die Stuntmen spielen wollten, eine Zündladung im richtigen Moment abfeuern müssen.

Die Liebe zu Sprengstoffen blieb: Er lernte zunächst Drogist. „Die Mädchen haben die Substanzen zum Schminken gemischt, ich hab was anderes daraus gebastelt“, lacht er. Ein Lehrer habe ihm dann klar gesagt: „Ich glaub‘ es ist besser, du machst das zum Beruf, bevor es in eine falsche Richtung geht.“

Ausbildung in Deutschland

Gesagt, getan. Nach Stationen beim Bundesheer absolvierte er in Österreich jeden Sprengstoffkurs, den er finden konnte. Bis er auf die Dresdner Sprengschule in Deutschland stieß: „Das war ein Paradies für mich, dort konnte ich alles machen“, so der Fachmann, der heute als Koryphäe gilt.

Man holt ihn, wenn‘s brenzlig wird: Anfang der 2020er-Jahre musterte etwa die deutsche Marine U-Boote aus, die in der Ostsee patrouillierten. Darin verbaut waren Kammern mit dem hochexplosivem Raketentreibstoff Hydrazin, der im äußersten Notfall ein rasches Auftauchen ermöglichen sollte.

Nicht einmal der Hersteller selbst wollte das Problem lösen. Peroutka sprengte schließlich, von Kiel ausgehend an der Grenze zu Dänemark, die U-Boote unter strengsten Sicherheitsauflagen kontrolliert im Meer.

Giftgasgranaten in Belgien

Er wird aber auch gerufen, wenn zum Beispiel in Belgien mehr Wohnraum gebraucht wird. „Da musste ein Schlachtfeld aus dem Ersten Weltkrieg geräumt werden. Die Detektoren brauchten wir gar nicht, weil die Giftgasgranaten so knapp unter der Grasnabe waren“, schildert er.

Mit seiner Hilfsorganisation „Demira“ bildet er in Krisengebieten auch Leute aus, um Minenfelder zu räumen. Das nächste große Einsatzgebiet wird die Ukraine: „Viele Firmen in Österreich warten, um das Land wieder aufzubauen.“

Umgang mit Drohnen

Er lernt selbst stets dazu. „Durchschnittlich mache ich zwei Monate im Jahr nur Fortbildung.“ Sein nächster Kurs: Wie geht man mit Drohnen um, die nicht explodiert sind?

Als Ausgleich ist Peroutka begeisterter Turner, unter anderem auch als Obmann des Kapfenberger Turnvereins sowie Landesobmann des Österreichischen Turnerbundes (ÖTB).