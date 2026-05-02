Wegen versuchten Diebstahls bei einem Drogeriemarkt in Stainach musste sich ein Mann kürzlich am Bezirksgericht Liezen verantworten. Die in Hose sowie Jacke versteckte, aber letztendlich – weil die Diebstahlsicherung Alarm auslöste – nicht erfolgreich entwendete Beute: zwei Nagelhautschneider und eine Tube Gleitgel im Gesamtwert von knapp 18 Euro.

„Fühlen Sie sich schuldig?“, will Richter Maierhofer vom Angeklagten wissen. „Natürlich“, räumt dieser reumütig ein. Dann die Frage nach dem Warum. Er sei selbstständig, habe eine Firma, leider aber auch unter finanziellen Problemen, ein Kunde habe nicht bezahlt, erklärt sich der im Bezirk wohnhafte gebürtige Ungar. „Aber wenn ein Kunde nicht zahlt, dann helfen Ihnen zwei Nagelhautschneider und eine Tube Gleitgel auch nicht“, merkt der Richter an.

„Nehme ein bisschen Druck heraus“

Der Angeklagte versucht es mit weiteren Erklärungen, stammelt herum und wirkt dabei extrem angespannt. Was auch Maierhofer nicht entgeht. „Ich nehme jetzt ein bisschen Druck heraus“, kündigt der Richter an. Und versichert dem Mann schon einmal vorab: „Sie müssen nicht ins Gefängnis gehen.“

Ein tiefer Seufzer der Erleichterung von der Anklagebank ist die Folge. Genau damit hatte der Mann nämlich offensichtlich fest gerechnet, war er doch erst kürzlich am Landesgericht Graz zu fünf Monaten bedingter Haft mit einer Probezeit von drei Jahren verurteilt worden.

Diebstahlversuch war Mutprobe

Ohne das Damoklesschwert eines Aufenthalts hinter schwedischen Gardinen über seinem Kopf liefert der Angeklagte sodann auch eine Erklärung. „Ich habe einen Freund und wir geben uns am Geburtstag immer gegenseitig eine sehr dumme Aufgabe“, erklärt er. „Meine Aufgabe dieses Mal war, dass ich, na ja, etwas zappzarapp ...“, erklärt er und verdeutlicht mit einer schnellen Handbewegung, was er damit meint.

„Für solche Mutproben sind Sie eigentlich schon viel zu alt“, entgegnet Maierhofer dem über 40-Jährigen. Und verurteilt ihn daraufhin zu einer einmonatigen bedingten Freiheitsstrafe auf drei Jahre. Die Probezeit aus der Verurteilung am Landesgericht Graz wird auf fünf Jahre verlängert. „Nächstes Mal müssen Sie ins Gefängnis gehen“, gibt der Richter dem Mann noch als Warnung mit auf den Heimweg.