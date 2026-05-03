Man möchte sich nicht ausmalen, welche Panik ausbricht, wenn eine Motte des Weges kommt: Bei rund 33.000 Objekten – von Kleidung bis zu Accessoires aus sieben Jahrhunderten – wäre das eher ungemütlich. Aber das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums in New York gleicht in dieser Hinsicht wohl eher Fort Knox. Das kann man von den Roben, die sich bei der Met Gala am Körper ihrer prominenten Trägerinnen und Träger die Feststiege hinaufzelebrieren lassen, eher nicht sagen. Opulenz? Gerne! Extravaganz? Unbedingt! Luxus? Nicht weniger als das. Alljährlich am ersten Montag im Mai ist Hollywood halb ausgestorben und all der Glamour verdichtet sich in New York.

Der globale Nachhall übertrifft alles

Keine Benefizveranstaltung erzeugt davor, aber vor allem danach mehr globalen Nachhall als die Met Gala. Was 1948 als Mitternachtsparty begonnen hat, wurde unter Anna Wintour, langjährige Chefin der US-Vogue, seit Mitte der 1990er-Jahre zum Sammelbecken fürstlicher Klingelbeutel: Hier zahlen die eingeladenen Promis für den Eintritt oder gar für einen ganzen Tisch. Das, was übrigbleibt, finanziert dem Costume Institute nicht nur die Ausstellungen, die auf die Met Gala folgen.

Beyoncé ist heuer auch wieder mit dabei, dieses Mal sogar als Ehren-Mitveranstalterin © Imago

Die heurige Ausstellung widmet sich ganz der „Costume Art“, der Verbindung aus Mode und Kunst, die sich auch am Laufsteg widerspiegeln soll. Das gilt auch für die weltweit wichtigsten Designerinnen und Designer, die ihre Entwürfe unter dem Motto „Fashion is Art“, also „Mode ist Kunst“, entwerfen. Instagram, TikTok & Co. haben der Veranstaltung mittlerweile eine Dimension von Öffentlichkeit ermöglicht, die jeden Werbeprofi mit Schnappatmung zurücklässt.

Met Gala 2024: Nicole Kidman © AFP

Längst hat Anna Wintour ihre anfängliche High-Fashion-Abneigung gegen Influencer und den Kardashian-Clan abgelegt. Die Aufmerksamkeits-Acceleratoren haben die Veranstaltung global noch einmal gepusht. Nicht ohne Grund heißt das Kostüm-Institut mittlerweile auch „Anna Wintour Costume Center“.

Offenbar hat die 76-Jährige, die ihren Job an der Spitze der US-Vogue im Vorjahr an Chloe Malle abgegeben hat, auch keinerlei Abneigung gegen den Tech-Adel: Just Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez Bezos hat sie zu Ehren-Mitveranstaltern der Gala ausgewählt. Das wird sich wohl auch in der Kassa niederschlagen. Nur Freunde macht sie sich damit nicht, die Aktivisten der britischen Kampagnentruppe „Everyone Hates Elon“ plakatierten zuletzt Boykottaufrufe der Met Gala in New York.

Bezos-Gegner: Aufruf zum Boykott der Met Gala © AFP

Einer hat bereits abgesagt, der nicht unbedingt als Oligarchenfreund gilt: New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani und seine Frau Rama Duwaji, die auch als Zeichnerin für die Vogue tätig war, bleiben dem Auflauf fern. Ziemlich sicher mit dabei, weil ebenso Ehren-Mitveranstalterinnen, sind die Sängerinnen Beyoncé, Sabrina Carpenter und Doja Cat, die Schauspielerinnen Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lena Dunham sowie Ex-Tennisprofi Venus Williams.

Allen, die nicht zur großen Sause geladen sind, bleibt immer noch die Ausstellung. Die sind vielfach ebenso spektakulär und blicken auf eine lange Tradition zurück. Die berühmte Modeexpertin Diana Vreeland hat einige davon kuratiert. Einen fabelhaften Einblick in die Vorbereitungen auf die Met Gala gibt die Doku „The First Monday In May“, abrufbar auf Amazon Prime – das übrigens Jeff Bezos gehört.