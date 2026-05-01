Ein jährlich wiederkehrendes Bild: Schon am Vormittag schoben sich am 1. Mai beim Irdninger Kirtag Besucherscharen durch enge Gassen. Eigentlich bietet die Landesstraße genügend Platz. Durch Marktstände links und rechts wird die freie Fläche dann aber doch ziemlich eingeschränkt und muss trotzdem tausende Besucherinnen und Besucher fassen. „Es gibt Berechnungen, dass so um die 15.000 den Kirtag besuchen“, weiß Wolfgang Zelzer, Präsident des ATV Irdning, der das legendäre Bierzelt ausrichtet. Man schlendert durch die Gassen, viele Bekannte treffen sich zufällig, man plaudert, setzt sich zusammen. Für die Kinder ist der Kirtag, das zeigte sich auch heuer, immer noch ein Fest des Entdeckens und Staunens.

ATV-Chef Zelzer und sein Vizepräsident August Strohmayer haben extra als zusätzliche Attraktion ein Rallyeauto samt Fahrer Peter Hopf angeheuert, der hier für die Judenburg-Rallye im Juni Werbung machen kann. „Eine Win-Win-Situation“, sagt Wolfgang Zelzer. Das Bierzelt füllt sich nach und nach: „Das Fortgehen hat sich bei den Jungen zeitlich nach hinten verschoben.“ 600 halbe Grillhendl will der Mann am Hühnergrill am 1. Mai im Bierzelt verkaufen, obwohl es rundherum auch andere Anbieter gibt. Der Vergnügungspark läuft schon am Vormittag auf Hochtouren. Und bei manchen mitfahrenden Eltern ist man sich beim Autodrom nicht sicher, ob das Fahren den Erwachsenen oder den Kindern mehr Spaß macht.