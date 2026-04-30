Es gab schon Aufgaben, die leichter und wohl auch einträglicher waren: Von 2016 bis 2019 war Nataša Pirc Musar die Rechtsanwältin von Melania Trump, geborene Knavs. Die in Slowenien geborene First Lady ließ die ausgewiesene Datenschutzexpertin eine Reihe von Verfahren führen. Seither stehe man immer noch in engem Kontakt, „sie antwortet sehr rasch auf meine E-Mails“, sagt Pirc Musar im Interview mit Newsweek. Mittlerweile ist die Juristin jedoch selbst in der Politik angekommen. 2022 gewann sie die Präsidentschaftswahlen im Zwei-Millionen-Einwohner-Land. Sie wollte ihr Amt weit aktiver als ihr Vorgänger Borut Pahor anlegen. Der Sozialdemokrat war in erster Linie fesch, in zweiter diplomatisch. Mit 54 Jahren ins Amt gewählt, kündigte Pirc Musar an, eine klare Meinung zu haben. Und diese braucht es nun auch, wenn der umstrittene rechtsaußen-Politiker Janez Janša vor seiner vierten Regierungsbildung steht.

Denn wenngleich offiziell von einem Patt in der Innenpolitik des südlichen Nachbarlands die Rede ist, bastelt der Trump- und Orbán-Fan Janša an einer Regierungsmehrheit. Eben erst brachte er ein Gesetz durch das Parlament, das die Zahl der Ministerien von 20 auf 15 reduziert – und ließ sich dafür auch von der russlandfreundlichen Partei Resnica unterstützen.

Ein Vorgehen, das völlig entgegen der politischen Agenda der liberalen Staatspräsidentin steht. Sie nimmt etwa in der Europapolitik Positionen ein, die man von Vertretern von Kleinstaaten so nie zu hören bekommt. So ist sie gegen das Einstimmigkeitsprinzip in der EU, hat kein Problem damit, dieses zugunsten qualifizierter Mehrheiten aufzugeben. „Für den gemeinsamen Erfolg muss ein Teil der Souveränität geopfert werden“, erklärt sie in der aktuellen Ausgabe des Nachrichtenmagazins Profil.

Die Staatsräson, dass man als Schutzmacht der slowenischsprachigen Volksgruppe in Kärnten aufzutreten habe, wurde hingegen beibehalten. Lautstark kritisierte sie schleppende Ermittlungen in der Causa Peršmanhof und verlangte mehrfach, dass der Staatsvertrag 71 Jahre nach seiner Unterzeichnung auch in Fragen des Schulwesens umgesetzt werde. „Der Stillstand und das Warten auf die Erfüllung der Verpflichtungen Österreichs hinterlassen den Eindruck, man spielt auf Zeit und damit auf die völlige Assimilation der Minderheit“, erklärte sie.

Podcast: Was am Peršmanhof geschah

Ob sie im kommenden Jahr wieder bei der Wahl antreten wird, lässt sie offen. Finanziell wäre es wohl einträglicher, wieder als Anwältin zu arbeiten. Im letzten Wahlkampf rechtfertigte sie komplexe gesellschaftsrechtliche Konstruktionen zwischen ihr und ihrem Mann damit, dass sie mit 50.000 Euro mehr an Steuern zahle, als ein Parlamentsabgeordneter verdiene.