Bei der feierlichen Preisverleihung des Finales der 45. Österreichischen Physikolympiade lag viel Spannung in der Luft des Festsaales des BG/BRG Judenburg. Nach zweiwöchigem Wetteifern wollten die 13 Finalisten aus ganz Österreich endlich wissen, wer auf die Reise zum „ultimativen“ Finale geht.

Bevor dieses Geheimnis gelüftet wurde, begrüßte Florian Kaltenegger, der an der Schule für die Durchführung und Organisation der Physikolympiade zuständig ist, die Gäste. Er bedankte sich bei der Leiterin der Bildungsregion Obersteiermark West, Ulla Steinwidder, für die Unterstützung des Landes sowie bei Hausherrin Ursula Schriefl und den unterstützenden Sponsoren aus der Region.

Faires Miteinander

Fantastisch und fordernd seien die vergangenen zwei Wochen mit den Jungphysikern gewesen, konstatierte der Pädagoge. Der olympische Gedanke, der hinter diesem naturwissenschaftlichen Wettbewerb steht, nämlich das Erlebnis, der Austausch und das faire Miteinander, habe diese gemeinsame Zeit dominiert.

Gold holten Simon Fink und Gabriel Wöss (rechts) © KLZ / Bettina Reiter

Finale in Kolumbien

Nach einem interessanten und anschaulichen Vortrag von Matthias Pfragner vom „Steirischen Astronomen Verein“ gaben die beiden Bundesorganisatorinnen Marianne Korner und Karin Galle die Namen der Sieger bekannt. Der Hartberger Simon Fink, der für die HTL Pinkafeld im Burgenland angetreten war, bekam den 1. Preis, gefolgt von Gabriel Wöss vom Bundesrealgymnasium Innsbruck. Für die beiden Schüler gab es also Gold. Die ersten Fünf (Gold und Silber) fliegen am 4. Juli zur internationalen Physikolympiade nach Bucaramanga in Kolumbien, wo sie Österreich vertreten und gegen circa 40 Nationen aus aller Welt antreten. Die Bronze-Gewinner treten die Reise am 12. Juni nach Göteborg in Schweden zur europäischen Physikolympiade an.

Der Steirer Simon Fink hat bereits mehrfach an der Physikolympiade teilgenommen und wird natürlich nach der Matura das Physikstudium ins Auge fassen. Beim abschließenden Brötchenessen wurde noch viel gelacht und diskutiert, und auch die Nichtplatzierten werden nächstes Jahr wieder antreten: Die Reise vom kleinsten Teilchen bis ins große Universum ist einfach zu spannend.