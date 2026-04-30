Manche Wettbewerbe sind zum Kreischen komisch: Mehr als 70 Teilnehmer aus 15 Ländern traten am Wochenende bei der sechsten Europameisterschaft im Möwenschreien an. Bei der Veranstaltung in einem Pub in De Panne an der belgischen Küste geht es darum, die Vögel möglichst realistisch nachzuahmen. Einige gaben nicht nur ihr Geschrei zum Besten, sondern erschienen auch gleich im Möwenkostüm.

Die Möwenimitatoren traten in drei Kategorien gegeneinander an - Kinder, Erwachsene und Gruppen. Die Jury vergab insgesamt 20 Punkte - 15 für die Laute, weitere fünf für das Auftreten. Einige von ihnen klingen tatsächlich täuschend echt. „Ich dachte mir, ich will jetzt nicht langweilig sein oder nur Erwachsenen-Sachen machen, ich mache bei diesem Wettbewerb mit“, sagte die norwegische Teilnehmerin Carine Gronholz laut „Focus“.

Für den Sieger der Möwen-Nachmach-EM gibt es kein Preisgeld, im Vordergrund steht vielmehr das Image der bei vielen unbeliebten Vögel. Sie gelten als laut, aufdringlich und nicht gerade hygienisch. „Seht die Möwen positiv. Sie gehören zum Meer“, wird Organisator Claude Willaert in Medienberichten zitiert.

Die Sau rauslassen

Möwenkreischen ist längst nicht der einzige Tierlaut, den Menschen im Rahmen von Wettbewerben nachmachen. Für internationale Aufmerksamkeit sorgt auch der erste „Pig Squeal Cup“ in Estland, bei dem die Teilnehmer wie Schweine quieken oder grunzen. Im Rahmen der Agrarmesse in Tartu wurden jüngst die besten Sauimitatoren gekürt.

Die Bewertung der Schweinelaute erklärt Made-Britta Eensalu, die Organisatorin des außergewöhnlichen Events, laut „err“ so: „Der Klang, die Präsentation und der Humor zählen. Umso unvergesslicher die Performance ist, desto besser.“ Auf Social Media probieren viele gleich aus, ob sie sich für den nächsten Wettbewerb gleich anmelden sollten.

Röhren wie ein Hirsch

Die jagdliche Rufkunst steht wiederum in Österreich und Deutschland bei Wettbewerben im Mittelpunkt. Bei den Österreichischen Hirschrufmeisterschaften im Rahmen der Messe „Hohe Jagd & Fischerei“ in Salzburg messen sich die Teilnehmenden darin, die Stimmen des Rotwildes möglichst naturgetreu zu imitieren. In der Natur können Jäger die Tiere durch diese Rufe aus ihrer Deckung hervorlocken.

Die Teilnehmer treten in drei Disziplinen mit unterschiedlichen Brunftrufen an. Da gibt es einmal den suchenden, jungen Hirschen - aber wehe, es klingt nach dem Röhren eines alten Tieres. In Disziplin Nummer zwei wird der Sprengruf des Platzhirsches mit dem Mahnen des Althirsches verbunden. Es ist sozusagen die Super-Kombi des Wildnachahmens. Heiß her geht es in der dritten Disziplin, dem Finale: Hier muss man das Duell zweier Hirsche imitieren, also mit zwei unterschiedlichen Rufinstrumenten arbeiten. Die nächste Meisterschaft findet laut „Hohe Jagd“ im Februar 2027 statt.

Käserennen in England und Langenwang

Tierlaute nachzuahmen ist doch nichts für Sie? Ein echter Klassiker ist das legendäre Käserennen im englischen Cooper‘s Hall. Bei diesem weltberühmten Wettbewerb, der angeblich auf die Römerzeit zurückgehen soll, läuft man einem etwa drei Kilogramm schweren Käselaib nach, der einen steilen Hügel hinunterrollt.

Was die Engländer können, können die Steirer auch: So fand im vergangenen Sommer unter dem Motto „Gouda Gaudi“ ein Käserennen der Langenwanger Landjugend anlässlich ihres 75. Jubiläums statt.

Mopeds durch die Luft pfeffern

Wer seine Muskelkraft unter Beweis stellen will, könnte sich die „Weltmeisterschaft“ im Mofa-Weitwurf vormerken. Ja, beim Kolbenfresserfest im bayerischen Gösseldorf flogen am vergangenen Wochenende wieder Mopeds durch die Luft. Der amtierende Champion konnte seinen Titel verteidigen.

Doch lieber Pfeife rauchen?

Mopeds sind doch zu schwer? Gemütlicher geht‘s bei der Staatsmeisterschaft im Pfeife-Langzeitrauchen zu, die ebenfalls am vergangenen Wochenende im oststeirischen Fehring über die Bühne ging. Das Ziel des Wettkampfes: Wessen Pfeife glüht am längsten? „Das gesellschaftliche Miteinander und Brauchtum stehen im Vordergrund“, betonte Bernhard Kniely, Obmann der Pfeifenrunde Pertlstein, die den Wettbewerb bereits 2016 ausgetragen hatte.