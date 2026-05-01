Sie liegt nackt auf einer Tür und treibt auf dem Atlantik. Jette ist zwar die engste Freudin von Hans Christian Andersen, aber sicher nicht die kleine Meerjungfrau. Jette ist eine 54-jährige Auswanderin, die von der platonischen Beziehung zum Märchendichter irgendwann genug bekam und sich nach Amerika einschiffte. Am 13. September 1858 fängt das Schiff „Austria“ Feuer, und nur ein kleiner Teil der über 500 Seelen an Bord überlebt. Es war eines der größten Unglücke der Seefahrtsgeschichte und bildet den historischen Hintergrund für den fiktiven Briefroman Stefan Kutzenbergers.

Denn Jette, Henriette Wulff, zählte zu den damals Verunglückten. Die Tochter eines Admirals war die Freundin des in romantischen Dingen maximal exzentrischen literarischen Superstars Andersen. Vor dem Untergang schloss Jette noch Bekanntschaft mit der (körperlichen) und wahren Liebe, auf der Tür treibend formuliert sie „Gedankenbriefe“ an Andersen, während der Dichter ihr Briefe nach Amerika nachschickt. Der in Wien lebende Autor ist ein Meister darin, Fiktives und Faktisches, Kulturhistorisches und Psychologisches nicht trocken akademisch, sondern auf schelmische Weise verknüpfen. Sein Hang zu Anachronismen und intertextuellen Brechungen macht Kutzenberger sozusagen zum postmodernen Schalk. Sein autofiktionaler Roman „Jokerman“ von 2020 war eine kleine Sensation: eine unterhaltsame Satire über Weltverschwörungen und Dylanologen, ein Dylan-Roman ohne Dylan, aber mit Hillary Clinton und Amy Winehouse.

Der trockene Humor seiner Prosa erzeugt auch in „Die Liste der Überlebenden“ einen Lesesog. Wer Sätze wie „In New York, wo Hunderttausende von Auswanderern ein neues Leben beginnen, kann man getrost spazieren gehen, ohne ständig fürchten zu müssen, Kierkegaard über den Weg zu laufen", amüsant findet, wird dieses Buch lieben. Martin Gasser