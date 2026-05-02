Im erodierenden Segment der Kleinwagen ist er die fixe Größe. 17 Millionen können nicht irren: seit 1990 auf dem Markt, ist der Clio der Dauerbrenner in Europa und das meistverkaufte französische Auto aller Zeiten. Und weil der Kult-Feger auch in der sechsten Generation nichts anbrennen lässt, scheint der Erfolg vorprogrammiert zu sein.

Renaults Design-Ass Laurens van den Acker hat dem Clio eine markante Front verpasst, am Heck fallen die vier schwarz eingefassten Rückleuchten auf. Die Franzosen haben ihren Bestseller rundum erneuert, lediglich der Unterbau blieb gleich. Der Fünftürer hat in allen Richtungen etwas zugelegt, er streckt sich jetzt auf 4,11 Meter und ist 1,76 Meter breit, auch beim Radstand gibt es ein zartes Plus. Gefühlsmäßig geht es im Clio nun luftiger zu, vorne fühlt man sich dank der Top-Sitze auch auf langen Strecken gut aufgehoben. Das Cockpit mit den zwei Displays ist strukturiert, die Spracherkennung funktioniert perfekt. Physische Tasten erleichtern die Betätigung der Klimatisierung.

Im selbstaufladenden E-Tech-Hybrid verbündet sich ein 1,8 Liter Vierzylinder-Benziner mit zwei Elektromotoren und dem bekannten Multimode-Getriebe. Dabei trägt der Verbrenner mit bis zu 109 PS zur Systemleistung bei, von der E-Einheit kommen 49 PS.

Das System macht schon aus dem Stand heraus ordentlich Dampf, im urbanen Bereich ist man fast immer elektrisch unterwegs, die Batterie speichert 1,4 kWh. Bei kraftvoller Beschleunigung und hoher Last meldet sich der Benziner freilich deutlich zu Wort. Dann kommt automatisch auch der neue Smart-Mode ins Spiel, während bei gemächlicher Fahrweise der Komfort- oder Eco-Modus aufgerufen wird. Die Programme lassen sich auch per Knopf am Lenkrad manuell vorwählen. Durchaus moderat fällt der Verbrauch aus, wir blieben stets unter fünf Liter. Mit dem 39-Liter-Tank ergibt das eine ordentliche Reichweite.

Nichts auszusetzen gibt’s am Fahrwerk, da kriegt der handliche 1,2 Tonner einen schönen Spagat zwischen Komfort und nötiger Straffheit hin. Dem Teil-Elektriker mit der sportlichen Topausstattung ,,Esprit Alpine“ steht übrigens die Lackierung ,,Absolute Red“ ganz besonders – es ist die perfekte Farbe für den Clio, finden wir.

Fazit: auch der neue Renault Clio ist ein Hit und bleibt ein lässiger kleiner Feger, der mittlerweile auch die Langstrecke nicht scheut. Der ressourcenschonenden E-Tech Hybrid ist eine Empfehlung.